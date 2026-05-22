Страстный поклонник "СВО" и Путина Басков скатился к непристойностям: поклонники шокированы

Российского певца, ярого поклонника Путина и СВО Николая Баскова раскритиковали за откровенные танцы.

Николай Басков. Фото из открытых источников

Артиста осудили за пламенные танцы с 29-летней Мией Бойко, которую он во время съемок очередного проекта получил сначала за талию, а затем и за бедра, пишет российское издание "7 дней". Журналисты заметили, что именно Мия выложила в сеть интернет-видео с Басковым.

"Певица показала, как они очень интимно двигаются, пытаясь, видимо, размяться в перерыве между работой. Пока артистка что-то пила из стаканчика, "натуральный блондин" исследовал руками ее тело, ничуть не смущаясь присутствием коллег", — пишет издание.

Однако те, кто посмотрел ролик, были в шоке – пользователи оставили под видео множество возмущенных комментариев. Мнения публики разделились: одни ругали Баскова и посочувствовали Мии, другие упрекнули обоих артистов из-за недостойного поведения.

"Акуратнее, а то у него сердце остановится", "Всю облапал", "Какой она ужас уловила, понимаю ее", "Здесь странно все", "Ой, дедушка офигел, конечно, ручонки свои куда-то тянет", "Зачем она банки на голову себе прикрутила?" – писали шокированные пользователи.

Издание напомнило, что Басков уже не в первый раз позволяет себе лишнее. Несколько лет назад вирусилось видео, на котором певец целует грудь фанатки во время концерта. Девушка была так удивлена действиями артиста, что только молча смотрела, пока он склонялся над ее бюстом.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему пылкий путинист Газманов бушевал в суде. Оказалось, что его годами обворовывал его менеджер. Однако последний заявил, что Газманов избегал уплаты налогов.