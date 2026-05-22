Палкий прихильник “СВО” та Путіна Басков скотився до непристойностей: прихильники шоковані

Російського співака, палкого прихильника Путіна та “СВО” Миколу Баскова розкритикували за відверті танці.

Микола Басков.

Артиста засудили за палкі танці з 29-річною Мією Бойкою, яку він під час зйомок чергового проєкту отримав спочатку за талію, а потім і за стегна, пише російське видання “7 днів”. Журналісти зауважили, що саме Мія виклала у мережу інтернет відео з Басковим.

“Співачка показала, як вони дуже інтимно рухаються, намагаючись, мабуть, розім'ятися у перерві між роботою. Поки артистка щось пила зі стаканчика, “натуральний блондин” досліджував руками її тіло, анітрохи не бентежачись від присутності колег”, — пише видання.

Однак ті, хто подивився ролик, були шоковані — користувачі залишили під відео безліч обурених коментарів. Думки публіки розділилися: одні сварили Баскова і поспівчували Мії, інші дорікнули обом артистам через негідну поведінку.

“Акуратніше, а то в нього серце зупиниться”, “Всю облапав”, “Який вона жах уловила, розумію її”, “Тут дивно все”, “Ой, дідусь офігел, звичайно, рученята свої кудись тягне”, “Навіщо вона банки на голову собі прикрутила?” — писали шоковані користувачі.

Видання нагадало, що Басков уже не вперше дозволяє собі зайве. Кілька років тому вірусилося відео, на якому співак цілує груди фанатки під час концерту. Дівчина була така здивована діями артиста, що лише мовчки дивилася, поки він схилявся над її бюстом.

