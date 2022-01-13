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Ступка с семьей переехал в другую страну: где проживает актер и планирует ли вернуться в Украину

Четырехлетняя дочь пары посещает местный детский сад и хорошо говорит на английском

сегодня, 09:46
Автор:

Елизавета Черных
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Еще в сентября 2021 года наследник известной династии, актер Дмитрий Ступка вместо со своей женой Полиной Логуновой и дочерью Богданой переехали в Соединенные Штаты. Журналисты "Сегодня" расспросили пару о причинах переезда и дальнейших планах. 

Ступка с семьей переехал в другую страну: где проживает актер и планирует ли вернуться в Украину

Дмитрий Ступка с женой и дочерью - фото из открытых источников

Супруга актера призналась, что они с мужем неоднократно посещали Штаты, и страна им очень нравится. В Америке, по словам Логуновой, комфортный климат и погода. Также пара черпает здесь вдохновение для профессиональной и творческой деятельности. 

Семейство живет в тихом семейном районе, а их четырехлетняя дочь уже посещает местный детский сад и хорошо владеет английским, что, безусловно, радует Логунову. 

Журналисты отмечают, что супруга Ступки является стилистом причесок, занимается продажей косметических средств и проводит марафоны по фитнесу. Дмитрий не оставляет съемок в кино и пробует себя в роли телеведущего. Сейчас пара ведет работу в Украине удаленном режиме. 

Логунова призналась, что длительный визит в США изменил ее, сейчас она проходит обучение, связанное с профессиональной деятельностью, и встречается с интересными людьми. 

Девушка добавила, что мысли о постоянном месте жительства в Америке посещали их с супругом. Пара не исключает, что останется жить в Штатах. 

"У нас многое осталось в Украине и если и примем решение получить документы для проживания, то придется часто пересекать океан. Думаю, Дима приедет раньше, у него впереди проекты и съемки, я пока останусь тут, пережду зиму, а там будет видно, – добавила Логунова.

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Источник: https://stars.segodnya.ua/stars/ukrainian/stupka-s-zhenoy-i-docheryu-teper-zhivut-v-ssha-chto-oni-tam-delayut-i-sobirayutsya-li-vernutsya-1595566.html
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