Ступка с семьей переехал в другую страну: где проживает актер и планирует ли вернуться в Украину

Еще в сентября 2021 года наследник известной династии, актер Дмитрий Ступка вместо со своей женой Полиной Логуновой и дочерью Богданой переехали в Соединенные Штаты. Журналисты "Сегодня" расспросили пару о причинах переезда и дальнейших планах.

Дмитрий Ступка с женой и дочерью - фото из открытых источников

Супруга актера призналась, что они с мужем неоднократно посещали Штаты, и страна им очень нравится. В Америке, по словам Логуновой, комфортный климат и погода. Также пара черпает здесь вдохновение для профессиональной и творческой деятельности.

Семейство живет в тихом семейном районе, а их четырехлетняя дочь уже посещает местный детский сад и хорошо владеет английским, что, безусловно, радует Логунову.

Журналисты отмечают, что супруга Ступки является стилистом причесок, занимается продажей косметических средств и проводит марафоны по фитнесу. Дмитрий не оставляет съемок в кино и пробует себя в роли телеведущего. Сейчас пара ведет работу в Украине удаленном режиме.

Логунова призналась, что длительный визит в США изменил ее, сейчас она проходит обучение, связанное с профессиональной деятельностью, и встречается с интересными людьми.

Девушка добавила, что мысли о постоянном месте жительства в Америке посещали их с супругом. Пара не исключает, что останется жить в Штатах.

"У нас многое осталось в Украине и если и примем решение получить документы для проживания, то придется часто пересекать океан. Думаю, Дима приедет раньше, у него впереди проекты и съемки, я пока останусь тут, пережду зиму, а там будет видно, – добавила Логунова.





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