"Стыд и отвращение": в Украине раскрыли циничную правду о деятельности двух известных предательниц

Украинская певица и общественный деятель Анжелика Рудницкая резко высказалась по поводу Таисии Повалий и Ани Лорак, которые после начала полномасштабной войны фактически стали на сторону страны-агрессора. В интервью Oboz.ua артистка подчеркнула, что высказывания Повалий вызывают у нее искреннее отторжение.

Фото: из открытых источников

По словам Рудницкой, поведение бывшей украинской звезды выглядит настолько нелогичным и унизительным, что воспринимать его всерьез почти невозможно. Она напомнила, что певица родом из небольшого села в Киевской области, однако теперь рассказывает о "величии" России и приписывает ей собственные творческие успехи. Анжелика предполагает, что Повалий не является самостоятельной в своих заявлениях и находится под чьим-либо влиянием, а ее действия выглядят продуманными кем-то другим.

Относительно Ани Лорак, Рудницкая отметила, что позиция коллеги ее почти не интересует, ведь видит в ней человека, который занимается исключительно собственным комфортом. По ее словам, Лорак будто бы все время сосредоточена на поиске личного счастья, а все, что касается войны или судьбы родной страны, для нее не имеет значения.

Обе певицы, по мнению многих украинцев, окончательно лишились доверия, когда переехали в Россию и начали участвовать в пропагандистских концертах. Повалий открыто поддерживает агрессию РФ против Украины, в то время как Лорак избрала тактику молчания, избегая прямых заявлений, но продолжая работать на территории государства-оккупанта.

