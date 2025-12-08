"Сором і огида": в Україні розкрили цинічну правду про діяльність двох відомих зрадниць

Українська співачка та громадська діячка Анжеліка Рудницька різко висловилася щодо Таїсії Повалій та Ані Лорак, які після початку повномасштабної війни фактично стали на бік країни-агресора. В інтерв’ю Oboz.ua артистка підкреслила, що висловлювання Повалій викликають у неї щире відторгнення.

За словами Рудницької, поведінка колишньої української зірки виглядає настільки нелогічною та принизливою, що сприймати її серйозно майже неможливо. Вона нагадала, що співачка родом із невеликого села на Київщині, однак тепер розповідає про "велич" Росії та приписує їй власні творчі успіхи. Анжеліка припускає, що Повалій не є самостійною у своїх заявах і перебуває під чиїмось впливом, а її дії виглядають продуманими кимось іншим.

Щодо Ані Лорак, Рудницька зазначила, що позиція колеги її майже не цікавить, адже бачить у ній людину, яка переймається виключно власним комфортом. За її словами, Лорак ніби весь час зосереджена на пошуку особистого щастя, а все, що стосується війни чи долі рідної країни, для неї не має значення.

Обидві співачки, на думку багатьох українців, остаточно втратили довіру, коли переїхали до Росії та почали брати участь у пропагандистських концертах. Повалій відкрито підтримує агресію РФ проти України, тоді як Лорак обрала тактику мовчання, уникаючи прямих заяв, але продовжуючи працювати на території держави-окупанта.

