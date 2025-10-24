Суда быть: Полякова анонсировала кардинальный шаг из-за желания участия в Евровидении

Украинская певица Оля Полякова, которая намерена представлять Украину на международном конкурсе, высказалась по поводу решения "Общественного" не менять правила отбора. В эфире проекта "Наедине с Гламуром" артистка заявила, что категорически не соглашается с таким шагом вещателя и считает его ошибочным. По ее словам, в подобных ситуациях важно не умалчивать о проблемах, а налаживать конструктивный диалог с представителями музыкальной индустрии.

Фото: из открытых источников

"Я подумала, что они какие-то не очень умные люди. Я не хотела ни с кем ссориться, я хотела диалога, и им очень важно сделать этот диалог с обществом, особенно с музыкальной сферой. Они же не просто какая-то частная компания, которая сама себе что-то там придумывает. Севастьяновой.

Звезда подчеркнула, что ситуация переходит в юридическую плоскость и, по ее словам, дело уже готовится к рассмотрению в суде. Артистка уверена в собственной правоте, ссылаясь на Конституцию Украины, которая, по ее мнению, подтверждает законность ее требований.

"Это решение за собой тянет много вопросов. Это будет суд, а я его выиграю. У них, наверное, очень плохая память, потому что еще в 2018 году у них в жюри сидел Меладзе, который катался туда-сюда по 100 раз и не жил здесь, но имел право выбирать человека, который будет представлять Украину. Еще не будет". она вообще. Ее просто пригласили. Они сами нарушали эти правила. Сейчас это уже в плоскости юристов, все передано в суд.

