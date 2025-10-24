Суду бути: Полякова анонсувала кардинальний крок через бажання участі у Євробаченні

Українська співачка Оля Полякова, яка має намір представляти Україну на міжнародному конкурсі, висловилася щодо рішення "Суспільного" не змінювати правила відбору. В ефірі проєкту "Наодинці з Гламуром" артистка заявила, що категорично не погоджується з таким кроком мовника і вважає його помилковим. За її словами, у подібних ситуаціях важливо не замовчувати проблеми, а налагоджувати конструктивний діалог із представниками музичної індустрії.

Фото: з відкритих джерел

"Я подумала, що вони якісь не дуже розумні люди. Я не хотіла ні з ким сваритися, я хотіла діалогу, і їм дуже важливо зробити цей діалог із суспільством, особливо з музичною сферою. Вони ж не просто якась приватна компанія, яка сама собі щось там вигадує. Вони державна компанія, яка існує на державні кошти. Вони повинні відповідати на запит суспільства", — зазначила Полякова в розмові з журналісткою Анною Севастьяновою.

Зірка наголосила, що ситуація переходить у юридичну площину, і, за її словами, справа вже готується до розгляду в суді. Артистка переконана у власній правоті, посилаючись на Конституцію України, яка, на її думку, підтверджує законність її вимог.

"Це рішення за собою тягне багато питань. Це буде суд, а я його виграю. У них, мабуть, дуже погана пам'ять, бо ще 2018 року в них у журі сидів Меладзе, який катався туди-сюди по 100 разів і не жив тут, але мав право обирати людину, хто представлятиме Україну. Ще нехай 'Суспільне' покаже заявку Maruv, чи подавалась вона взагалі. Її просто запросили. Вони самі порушували ці правила. Зараз це вже в площині юристів, все передано до суду", — підсумувала співачка.

