Американская супермодель Белла Хадид снова попала в больницу и показала, как выглядит. Известно, что 28-летняя модель уже много лет борется с болезнью Лайма, также имеющейся у ее матери Иоланда и брата Анвара.

Супермодель Белла Хадид поделилась откровенными снимками из больницы

О том, что болезнь снова дала о себе знать, Белла написала в Instagram, поделившись кадрами из больницы.

"Мне жаль, что я всегда пропадаю без вести, я люблю вас, ребята", – написала модель.





На комментарии: "Расскажи, как ты справляешься с Лайма" Белла отвечает, что это будет немного позже.

Ранее она говорила, что эта болезнь доставляет ей большое количество страданий. Хадид описывала такие симптомы, как:

Изнурение

Депрессия

Проблемы с памятью и вниманием

Бессонница

Боль в мышцах и суставах

Перебои в сердечном ритме

Головокружение и тошнота

Чрезмерная чувствительность к свету.

Белла убеждена, что все эти испытания сделали ее той, кем она является сегодня, и что страдания делают человека лучше.

