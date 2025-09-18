logo

BTC/USD

117401

ETH/USD

4596.63

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Супермодель Белла Хадид поделилась откровенными снимками из больницы
commentss НОВОСТИ Все новости

Супермодель Белла Хадид поделилась откровенными снимками из больницы

Белла Хадид снова борется с тяжелой болезнью Лайма

18 сентября 2025, 10:09 comments1102
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Американская супермодель Белла Хадид снова попала в больницу и показала, как выглядит. Известно, что 28-летняя модель уже много лет борется с болезнью Лайма, также имеющейся у ее матери Иоланда и брата Анвара.

Супермодель Белла Хадид поделилась откровенными снимками из больницы

Супермодель Белла Хадид поделилась откровенными снимками из больницы

О том, что болезнь снова дала о себе знать, Белла написала в Instagram, поделившись кадрами из больницы.

"Мне жаль, что я всегда пропадаю без вести, я люблю вас, ребята", – написала модель.

                                                                                                                                        
Супермодель Белла Хадид поделилась откровенными снимками из больницы - фото 2
Супермодель Белла Хадид поделилась откровенными снимками из больницы - фото 3
Супермодель Белла Хадид поделилась откровенными снимками из больницы - фото 4
Супермодель Белла Хадид поделилась откровенными снимками из больницы - фото 5

                                                                                                                                                 

На комментарии: "Расскажи, как ты справляешься с Лайма" Белла отвечает, что это будет немного позже.

Ранее она говорила, что эта болезнь доставляет ей большое количество страданий. Хадид описывала такие симптомы, как:

Изнурение

Депрессия

Проблемы с памятью и вниманием

Бессонница

Боль в мышцах и суставах

Перебои в сердечном ритме

Головокружение и тошнота

Чрезмерная чувствительность к свету.

Белла убеждена, что все эти испытания сделали ее той, кем она является сегодня, и что страдания делают человека лучше.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что известные сестры Белла и Джиджи Хадид, давно покорившие мировой подиум, снялись в кампейне итальянского модного дома Versace в обнаженном виде. Сексуальная фотография была опубликована на официальной странице бренда в Instagram.                                                                  



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости