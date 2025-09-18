Американська супермодель Белла Хадід знову потрапила до лікарні та показала, як наразі виглядає. Відомо, що 28-річна модель вже багато років бореться із хворобою Лайма, яка також є у її матері Іоланди та брата Анвара.

Супермодель Белла Хадід поділилася відвертими знімками з лікарні

Про те, що хвороба знову дала про себе знати Белла написала у Instagram, поділившись кадрами із лікарні.

"Мені шкода, що я завжди зникаю безвісти, я люблю вас, дорогі", – написала модель.

На коментарі: "Розкажи, як ти справляєшся із Лайма" Белла відповідає, що це буде трохи згодом.

Раніше вона розповідала, що ця хвороба доставляє їй велику кількість страждань. Хадід описувала такі симптоми, як:

Виснаження

Депресія

Проблеми з пам'яттю та увагою

Безсоння

Біль у м'язах і суглобах

Перебої в серцевому ритмі

Запаморочення та нудота

Надмірна чутливість до світла.

Белла переконана, що всі ці випробування зробили її тією, ким вона є сьогодні, і що страждання роблять людину кращою.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відомі сестри Белла і Джіджі Хадід, які давно підкорили світовий подіум, знялися в кампейні італійського модного будинку Versace в оголеному вигляді. Сексуальна фотографія була опублікована на офіційній сторінці бренду в Instagram.