Недилько Ксения
Американська супермодель Белла Хадід знову потрапила до лікарні та показала, як наразі виглядає. Відомо, що 28-річна модель вже багато років бореться із хворобою Лайма, яка також є у її матері Іоланди та брата Анвара.
Супермодель Белла Хадід поділилася відвертими знімками з лікарні
Про те, що хвороба знову дала про себе знати Белла написала у Instagram, поділившись кадрами із лікарні.
На коментарі: "Розкажи, як ти справляєшся із Лайма" Белла відповідає, що це буде трохи згодом.
Раніше вона розповідала, що ця хвороба доставляє їй велику кількість страждань. Хадід описувала такі симптоми, як:
Виснаження
Депресія
Проблеми з пам'яттю та увагою
Безсоння
Біль у м'язах і суглобах
Перебої в серцевому ритмі
Запаморочення та нудота
Надмірна чутливість до світла.
Белла переконана, що всі ці випробування зробили її тією, ким вона є сьогодні, і що страждання роблять людину кращою.
