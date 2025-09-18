logo_ukra

BTC/USD

117401

ETH/USD

4596.63

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки шоу бізнес Супермодель Белла Хадід поділилася відвертими знімками з лікарні
commentss НОВИНИ Всі новини

Супермодель Белла Хадід поділилася відвертими знімками з лікарні

Белла Хадід знову бореться із важкою хворобою Лайма

18 вересня 2025, 10:09 comments1101
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Американська супермодель Белла Хадід знову потрапила до лікарні та показала, як наразі виглядає. Відомо, що 28-річна модель вже багато років бореться із хворобою Лайма, яка також є у її матері Іоланди та брата Анвара.

Супермодель Белла Хадід поділилася відвертими знімками з лікарні

Супермодель Белла Хадід поділилася відвертими знімками з лікарні

Про те, що хвороба знову дала про себе знати Белла написала у Instagram, поділившись кадрами із лікарні.

"Мені шкода, що я завжди зникаю безвісти, я люблю вас, дорогі", – написала модель.

                                                                                                                                                        
Супермодель Белла Хадід поділилася відвертими знімками з лікарні - фото 2
Супермодель Белла Хадід поділилася відвертими знімками з лікарні - фото 3
Супермодель Белла Хадід поділилася відвертими знімками з лікарні - фото 4
Супермодель Белла Хадід поділилася відвертими знімками з лікарні - фото 5
                                                                                                                                                                              

На коментарі: "Розкажи, як ти справляєшся із Лайма" Белла відповідає, що це буде трохи згодом.

Раніше вона розповідала, що ця хвороба доставляє їй велику кількість страждань. Хадід описувала такі симптоми, як:

Виснаження

Депресія

Проблеми з пам'яттю та увагою

Безсоння

Біль у м'язах і суглобах

Перебої в серцевому ритмі

Запаморочення та нудота

Надмірна чутливість до світла.

Белла переконана, що всі ці випробування зробили її тією, ким вона є сьогодні, і що страждання роблять людину кращою.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відомі сестри Белла і Джіджі Хадід, які давно підкорили світовий подіум, знялися в кампейні італійського модного будинку Versace в оголеному вигляді. Сексуальна фотографія була опублікована на офіційній сторінці бренду в Instagram.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини