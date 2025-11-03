Супермодель Хайди Клум снова поразила всех своим костюмом на Хэллоуин (ФОТО)

Хайди Клум дебютировала в очередном неузнаваемом костюме на своей ежегодной вечеринке по случаю Хэллоуина в Нью-Йорке в пятницу, 31 октября. Супермодель, злая Медуза, и ее муж Том Каулитц, одетый как греческий солдат, превратившийся в камень. Согласно греческой мифологии, каждый, кто смотрит на ужасную Медузу, превращается в камень.

Супермодель Хайди Клум снова поразила всех своим костюмом на Хэллоуин

Об этом пишет People.

В этом году исполняется 25 лет со дня вечеринки Клум на Хэллоуин, которую она устроила в 2000 году, впервые с участием звезд и жутких гостей.

52-летняя супермодель снова превзошла саму себя, выйдя в этом году в очередном неузнаваемом костюме, что только укрепляет ее статус королевы Хэллоуина.

Несмотря на то, что ее взгляд превратил его в камень, Каулиц рассказывает изданию PEOPLE на красной дорожке, что считает костюм Клум сексуальным.

"Я думаю, что он выглядит суперсексуально", — добавляет Клум о костюме своего мужа.

Последний причудливый костюм Клум был дополнен длинным хвостом и подвижными змеями, заменяющими ее волосы. Она шипела на фотографов, собравшихся на красной дорожке, и нацелила лук со стрелами, позируя для фотографий.

В пятницу Клум начала делиться фотографиями и видео сложного процесса макияжа, даже указав визажиста Майка Марино, чтобы отметить его работу. Марино является трехкратным номинантом на премию "Оскар" благодаря работе над фильмами "Бэтмен", "Приход в Америку" и "Другой человек". Он также получил премию "Эмми" за работу по превращению Колина Фаррелла в Пингвина.

В классическом стиле Клум она не выбирает легких путей. Она полностью погружается в свои костюмы, даже если это означает часы за часами в кресле для грима и месяцы подготовки к идеальному образу.

Клум празднует 25-ю годовщину своей вечеринки на Хэллоуин в Нью-Йорке после того, как устроила свою первую жуткую вечеринку с участием звезд в 2000 году. Она не устраивала вечеринки ни в 2020, ни в 2021 годах из-за пандемии COVID-19.

