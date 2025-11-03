logo_ukra

BTC/USD

105815

ETH/USD

3595.99

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.43

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки шоу бізнес Супермодель Хайді Клум знову вразила усіх своїм костюмом на Хелловін (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Супермодель Хайді Клум знову вразила усіх своїм костюмом на Хелловін (ФОТО)

Супермодель утвердила себе як неофіційна офіційна королева Хелловіну після більш ніж двох десятиліть екстремальних, трансформуючих, неймовірно яскравих костюмів

3 листопада 2025, 17:41
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Хайді Клум дебютувала у черговому невпізнанному костюмі на своїй щорічній вечірці з нагоди Хелловіну в Нью-Йорку в п'ятницю, 31 жовтня. Супермодель, зла Медуза, та її чоловік Том Каулітц, одягнений як грецький солдат, що перетворився на камінь. Згідно з грецькою міфологією, кожен, хто дивиться на жахливу Медузу, перетворюється на камінь.

Супермодель Хайді Клум знову вразила усіх своїм костюмом на Хелловін (ФОТО)

Супермодель Хайді Клум знову вразила усіх своїм костюмом на Хелловін

Про це пише People.

Цього року виповнюється 25 років з дня вечірки Клум на Гелловін, яку вона влаштувала у 2000 році, вперше за участю зірок та моторошних гостей.

Супермодель Хайді Клум знову вразила усіх своїм костюмом на Хелловін (ФОТО) - фото 2

52-річна супермодель знову перевершила саму себе, вийшовши цього року у черговому невпізнанному костюмі, що лише зміцнює її статус королеви Хелловіну.

Незважаючи на те, що її погляд перетворив його на камінь, Кауліц розповідає виданню PEOPLE на червоній доріжці, що вважав костюм Клум "сексуальним".

Супермодель Хайді Клум знову вразила усіх своїм костюмом на Хелловін (ФОТО) - фото 2

"Я думаю, що він виглядає суперсексуально", – додає Клум про костюм свого чоловіка.

Останній вигадливий костюм Клум був доповнений довгим хвостом та рухомими зміями, що замінювали її волосся. Вона шипіла на фотографів, що зібралися на червоній доріжці, та націлювала лук зі стрілами, позуючи для фотографій.


У п'ятницю Клум почала ділитися фотографіями та відео складного процесу макіяжу, навіть позначивши візажиста Майка Маріно, щоб відзначити його роботу. Маріно є триразовим номінантом на премію "Оскар" завдяки роботі над фільмами "Бетмен", "Прихід до Америки" та "Інша людина". Він також отримав премію "Еммі" за роботу з перетворення Коліна Фаррелла на Пінгвіна.

У класичному стилі Клум, вона не обирає легких шляхів. Натомість вона повністю поринає у свої костюми, навіть якщо це означає години за годинами в кріслі для гриму та місяці підготовки до ідеального образу.

Клум святкує 25-ту річницю своєї вечірки на Гелловін у Нью-Йорку після того, як влаштувала свою першу моторошну вечірку за участю зірок у 2000 році. Вона не влаштовувала вечірки ні у 2020, ні у 2021 роках через пандемію COVID-19.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що віце-президент США Джей Ді Венс обрав для Хелловіну костюм мему на самого себе, а актор Маколей Калкін вбрався у костюм унітазу.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Новини

Всі новини