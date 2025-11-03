Супермодель Хайді Клум знову вразила усіх своїм костюмом на Хелловін (ФОТО)

Хайді Клум дебютувала у черговому невпізнанному костюмі на своїй щорічній вечірці з нагоди Хелловіну в Нью-Йорку в п'ятницю, 31 жовтня. Супермодель, зла Медуза, та її чоловік Том Каулітц, одягнений як грецький солдат, що перетворився на камінь. Згідно з грецькою міфологією, кожен, хто дивиться на жахливу Медузу, перетворюється на камінь.

Супермодель Хайді Клум знову вразила усіх своїм костюмом на Хелловін

Про це пише People.

Цього року виповнюється 25 років з дня вечірки Клум на Гелловін, яку вона влаштувала у 2000 році, вперше за участю зірок та моторошних гостей.

52-річна супермодель знову перевершила саму себе, вийшовши цього року у черговому невпізнанному костюмі, що лише зміцнює її статус королеви Хелловіну.

Незважаючи на те, що її погляд перетворив його на камінь, Кауліц розповідає виданню PEOPLE на червоній доріжці, що вважав костюм Клум "сексуальним".

"Я думаю, що він виглядає суперсексуально", – додає Клум про костюм свого чоловіка.

Останній вигадливий костюм Клум був доповнений довгим хвостом та рухомими зміями, що замінювали її волосся. Вона шипіла на фотографів, що зібралися на червоній доріжці, та націлювала лук зі стрілами, позуючи для фотографій.





У п'ятницю Клум почала ділитися фотографіями та відео складного процесу макіяжу, навіть позначивши візажиста Майка Маріно, щоб відзначити його роботу. Маріно є триразовим номінантом на премію "Оскар" завдяки роботі над фільмами "Бетмен", "Прихід до Америки" та "Інша людина". Він також отримав премію "Еммі" за роботу з перетворення Коліна Фаррелла на Пінгвіна.

У класичному стилі Клум, вона не обирає легких шляхів. Натомість вона повністю поринає у свої костюми, навіть якщо це означає години за годинами в кріслі для гриму та місяці підготовки до ідеального образу.

Клум святкує 25-ту річницю своєї вечірки на Гелловін у Нью-Йорку після того, як влаштувала свою першу моторошну вечірку за участю зірок у 2000 році. Вона не влаштовувала вечірки ні у 2020, ні у 2021 роках через пандемію COVID-19.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що віце-президент США Джей Ді Венс обрав для Хелловіну костюм мему на самого себе, а актор Маколей Калкін вбрався у костюм унітазу.