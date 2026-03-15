logo

BTC/USD

71609

ETH/USD

2096.46

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Существует одно строгое правило для всех победителей "Оскара": что о нем известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Существует одно строгое правило для всех победителей "Оскара": что о нем известно

Победители премии "Оскар" не имеют права продавать свою статуэтку.

15 марта 2026, 17:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Получить статуэтку "Оскара" — заветная мечта для большинства кинематографистов. Но немногие знают, что после вручения престижной награды ее владельцы обязаны соблюдать строгие правила, установленные Киноакадемией.

Оскар. Фото из открытых источников

Согласно регламенту Академии, лауреаты "Оскара" не имеют права продавать или передавать свою позолоченную статуэтку третьим лицам. Это правило действует с 1951 года и распространяется как на самих победителей, так и на их наследников.

"Лауреаты премии не могут продавать или иным образом отчуждать статуэтку "Оскар", а также разрешать ее продажу или отчуждение в силу закона, не предложив предварительно продать Академии за сумму 1 доллар", — говорится в правилах "Оскара".

Такой подход призван предотвратить появление статуэток на коммерческих аукционах и сохранить символическую ценность премии.

Правило не раз проверялось в судах. Один из самых известных случаев произошел, когда родственник продюсера Джозефа Райта продал его "Оскар", полученный в 1943 году, на аукционе более чем за 79 тысяч долларов. Академия подала иск, и суд обязал вернуть статуэтку.

Однако существуют и исключения. Награды, полученные до 1951 года, могут быть проданы с одобрения Киноакадемии, ведь на них не распространяется новое правило. Именно поэтому в 1999 году легендарный поп-музыкант Майкл Джексон смог приобрести на аукционе "Оскар" за самый лучший фильм 1939 года, заплатив за него около 1,5 миллиона долларов.

Ежегодно на церемонии "Оскар" вручают около 50 статуэток в 24 номинациях. Несмотря на огромную рыночную цену, для большинства лауреатов они остаются, прежде всего, символом профессионального признания, а не коммерческим активом.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости