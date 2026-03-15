Існує одне суворе правило для всіх переможців "Оскара": що про нього відомо

Отримати статуетку "Оскара" заповітна мрія для більшості кінематографістів. Але мало хто знає, що після вручення престижної нагороди її власники зобов’язані дотримуватися суворого правила, встановленого Кіноакадемією.

Оскар. Фото з відкритих джерел

Згідно з регламентом Академії, лауреати "Оскара" не мають права продавати або передавати свою позолочену статуетку третім особам. Це правило діє з 1951 року і поширюється як на самих переможців, так і на їхніх спадкоємців.

"Лауреати премії не можуть продавати або іншим чином відчужувати статуетку "Оскар", а також дозволяти її продаж чи відчуження в силу закону, не запропонувавши попередньо продати її Академії за суму 1 долар", — йдеться в правилах "Оскару".

Такий підхід покликаний запобігти появі статуеток на комерційних аукціонах і зберегти символічну цінність премії.

Правило неодноразово перевірялося в судах. Один із найвідоміших випадків стався, коли родич продюсера Джозефа Райта продав його "Оскар", отриманий у 1943 році, на аукціоні за понад 79 тисяч доларів. Академія подала позов, і суд зобов’язав повернути статуетку.

Однак існують і винятки. Нагороди, отримані до 1951 року, можуть бути продані за схваленням Кіноакадемії, адже на них не поширюється нове правило. Саме тому в 1999 році легендарний поп-музикант Майкл Джексон зміг придбати на аукціоні "Оскар" за найкращий фільм 1939 року, заплативши за нього близько 1,5 мільйона доларів.

Щороку на церемонії "Оскар" вручають близько 50 статуеток у 24 номінаціях. Попри величезну ринкову ціну, для більшості лауреатів вони залишаються передусім символом професійного визнання, а не комерційним активом.

