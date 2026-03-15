Існує одне суворе правило для всіх переможців "Оскара": що про нього відомо

Slava Kot
Отримати статуетку "Оскара" заповітна мрія для більшості кінематографістів. Але мало хто знає, що після вручення престижної нагороди її власники зобов’язані дотримуватися суворого правила, встановленого Кіноакадемією.
Згідно з регламентом Академії, лауреати "Оскара" не мають права продавати або передавати свою позолочену статуетку третім особам. Це правило діє з 1951 року і поширюється як на самих переможців, так і на їхніх спадкоємців.
Такий підхід покликаний запобігти появі статуеток на комерційних аукціонах і зберегти символічну цінність премії.
Правило неодноразово перевірялося в судах. Один із найвідоміших випадків стався, коли родич продюсера Джозефа Райта продав його "Оскар", отриманий у 1943 році, на аукціоні за понад 79 тисяч доларів. Академія подала позов, і суд зобов’язав повернути статуетку.
Однак існують і винятки. Нагороди, отримані до 1951 року, можуть бути продані за схваленням Кіноакадемії, адже на них не поширюється нове правило. Саме тому в 1999 році легендарний поп-музикант Майкл Джексон зміг придбати на аукціоні "Оскар" за найкращий фільм 1939 року, заплативши за нього близько 1,5 мільйона доларів.
Щороку на церемонії "Оскар" вручають близько 50 статуеток у 24 номінаціях. Попри величезну ринкову ціну, для більшості лауреатів вони залишаються передусім символом професійного визнання, а не комерційним активом.
