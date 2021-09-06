Светлана Лобода приехала в Москву, чтобы отвести дочь в пятый класс: стоимость обучения уже шокировала круглой суммой

Старшая дочь известной исполнительницы Светланы Лободы Ева пошла в пятый класс и будет получать знания вместе с другими "звездными" детьми. Так, в частности в один класс с Евой ходят дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Как передает издание "Комментарии", об этом информирует "Стархит".

Лобода отдала дочь в Первую Московскую гимназию Фото: moika78.ru

Популярная певица, которая теперь в основном ориентируется на выступления в России 1 сентября повела старшую дочь в Первую Московскую гимназию. Учеба в этой гимназии – довольно недешевое удовольствие даже для весьма обеспеченных родителей, за которое звездной маме придется в год заплатить более, чем полмиллиона гривен.

Сама Светлана Лобода рассказала, что вырвалась в Москву лишь для того, чтобы отвести на Первое сентября дочурку в пятый класс. По словам исполнительницы, она не планирует долго находиться в России, вернулась из-за границы лишь для того, чтобы устроить дочери праздник, поддержать ее. Во время учебы дочь Светланы Лободы будет жить с бабушкой, а сама Светлана пообещала ее навещать, приезжая в РФ.

Также читайте на портале "Комментарии" — Светлана Лобода призналась, что больше не живет в России, а давно уже перебралась в Европу, где чувствует себя счастливой, потому что каждое ее утро начинается со звуков волн прибоя. Но самое главное, подчеркивает певица – она живет вместе со своей семьей и все вокруг ее не знают, не испытают ни зависти, ни злости. Светлана Лобода отметила. Что это она у себя на Родине звезда и узнаваемый человек, а там, где она сейчас живет, ее никто практически не знает. При этом Светлана Лобода не раскрыла секрет, где именно она сейчас проживает, в какой европейской стране.

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