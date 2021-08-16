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Главная Новости Звезды шоубизнес Святослав Вакарчук удивил изнурительным отдыхом в Карпатах
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Святослав Вакарчук удивил изнурительным отдыхом в Карпатах

Вакарчук продолжает популяризировать Украину

16 августа 2021, 18:25
Автор:

Кравцев Сергей

Сезон летних отпусков продолжается. Селебритис, звёзды шоу-бизнеса также не теряют возможности отдохнуть. Вот только некоторые из звезд по-настоящему умеют удивлять. В то в то время как большинство представителей украинского шоу-бизнеса балует себя тёплым солнышком на берегу моря экс-нардеп, бывший руководитель партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук отправился путешествовать по украинским Карпатам. Как информирует издание "Комментарии", фронтмен "Океана Эльзы" порадовал своих поклонников красочными фотографиями, которые выложил у себя в Instagram.

Святослав Вакарчук удивил изнурительным отдыхом в Карпатах

Святослав Вакарчук Фото с Instagram Святослава Вакарчука

Украинский музыкант на собственном примере решил показать, что для того, чтобы провести отпуск запоминающе не обязательно ехать куда-то за границу. Украина отлично подходит для разнообразного отдыха. Яркий тому пример – отдых в украинских Карпатах. 

Вакарчук решил личным примером показать, что путешествовать по разным населенным пунктам Украины – это круто. Певец выкладывает фотографии в соцсетях с тех мест, где он уже побывал. Интересно, что в Карпатах Святослав Вакарчук решил провести изнурительный отдых. Он решил не нежиться на солнышке у бассейна с видом на горы, а отправился в самый настоящий поход, где приходится преодолевать тяжёлый подъём на вершины, где тебя ждёт награда – свежий воздух и красота украинских гор.

Читайте также на портале "Комментарии" – после 20 лет вместе Святослав Вакарчук разводится с женой, стали известны шокирующие подробности. В официальном браке с Лялей Фонаревой фронтмен группы "Океан Эльзы" жил с 2015 года.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CSn_eecoB_d/?utm_source=ig_web_copy_link
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comments

Обсуждения

ККК

16 августа 2021, 18:44

Вакарчук и ублюдок слова синонимы!

Ківа

16 августа 2021, 18:10

невдале створіння. ні політик, ні актор, ні співак. підняв людей, заморочив голову і кинув. і так вже два рази. дешева проститутка. не поважаю.

Надежда

16 августа 2021, 18:07

Всегда наглый и надменный тип, как она вообще выдержала 20 лет с таким у--ком? Бедная жена. Ни голоса, ни совести, ни уважения к кому - либо. Одна матерщина в разговорах, жуть, а вместо песен волание , всегда выключаю ,услышав.

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