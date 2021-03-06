Сын Билык хочет отгулять свадьбу в оккупированном Крыму

21-летний сын певицы Глеб Оверчук рассказал о своей невесте. По словам Глеба, со своей девушкой Алисой он познакомился еще подростком, а вот встречаться они начали после длительной дружбы. Сын Билык сразу был настроен на свадьбу и не затягивал с предложением.

Семья Билык (фото из открытых источников)

"Сделал ей предложение сломанным "горлышком" от бутылки из-под пива. Помолвка состоялась в Японии, и я очень долго готовился к этому событию…А вообще, очень счастлив, что это произошло", — рассказал Глеб в интервью JetSetter.ua .

Сын Ирины Билык признался, что мечтает отгулять свадьбу в Крыму, поскольку Алиса родом из Крыма, однако в нынешней ситуации это невозможно.

"Пока мы не планируем ничего делать, хотя мои родители нас к этому постоянно подталкивают. Мы объяснили свою позицию, и они с пониманием отнеслись к тому, что это не их дело", — сказал Глеб.

Напомним, звезда порно индустрии Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, рассказала всему миру о подробностях своей интимной связи с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Порноактриса прокомментировала секс с Трампом, заявив, что это были худшие 90 секунд в её жизни. После этого она буквально начала ненавидеть себя, ведь процесс вызвал у нее крайне негативные эмоции. К тому же, как она утверждает, длился секс считанные минуты. Но даже этого ей хватило, чтобы испытать отвращение к себе и ко всему произошедшему. По словам Сторми, это произошло в далеком 2006 году.

Тогда они встретились с бизнесменом на благотворительном турнире по гольфу на озере Тахо. Трамп пригласил девушку в отель, чтобы обсудить её участие в одном из реалити-шоу. Однако дальше события стали развиваться совсем по-другому. Дэниэлс отметила, что отошла ненадолго в туалет, а когда вернусь, то Трамп сидел на краю дивана практически обнаженный. Он намекнул девушке на интимную связь, заявив при этом, что это её шанс.







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