Сын Билык хочет отгулять свадьбу в оккупированном Крыму

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Ольга Чародий
21-летний сын певицы Глеб Оверчук рассказал о своей невесте. По словам Глеба, со своей девушкой Алисой он познакомился еще подростком, а вот встречаться они начали после длительной дружбы. Сын Билык сразу был настроен на свадьбу и не затягивал с предложением.
Семья Билык (фото из открытых источников)
Сын Ирины Билык признался, что мечтает отгулять свадьбу в Крыму, поскольку Алиса родом из Крыма, однако в нынешней ситуации это невозможно.
Напомним, звезда порно индустрии Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, рассказала всему миру о подробностях своей интимной связи с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Порноактриса прокомментировала секс с Трампом, заявив, что это были худшие 90 секунд в её жизни. После этого она буквально начала ненавидеть себя, ведь процесс вызвал у нее крайне негативные эмоции. К тому же, как она утверждает, длился секс считанные минуты. Но даже этого ей хватило, чтобы испытать отвращение к себе и ко всему произошедшему. По словам Сторми, это произошло в далеком 2006 году.
Тогда они встретились с бизнесменом на благотворительном турнире по гольфу на озере Тахо. Трамп пригласил девушку в отель, чтобы обсудить её участие в одном из реалити-шоу. Однако дальше события стали развиваться совсем по-другому. Дэниэлс отметила, что отошла ненадолго в туалет, а когда вернусь, то Трамп сидел на краю дивана практически обнаженный. Он намекнул девушке на интимную связь, заявив при этом, что это её шанс.
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