Сыновья Гордона не пойдут воевать за Украину: журналист шокировал заявлением

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что из-за угрозы безопасности его семьи его трое сыновей и четверо дочерей находятся за рубежом. Он подчеркнул, что не может раскрывать детали относительно места их проживания из-за риска безопасности.

Фото: из открытых источников

" Из-за опасности для меня и моей семьи не могу ничего рассказывать о моих детях. Они не находятся в Украине, ведь здесь опасно " , — отметил Гордон.

Журналист уточнил, что один из сыновей имеет гражданство США, другой длительное время проживает в Америке, а у третьего проблемы со здоровьем, поэтому нельзя раскрывать детали без его согласия. Он также коснулся вопроса участия своих детей в Вооруженных силах Украины, не давая конкретного ответа.

Кроме того, Гордон поделился воспоминаниями об известной фотосессии с 1997 года с участием композитора Николая Мозгового. По его словам, идея возникла во время спонтанной договоренности об интервью, завершившейся обнаженными снимками. Этот случай позже создал Мозговой ряд проблем в профессиональной и личной жизни.

Также журналист откровенно рассказал о финансовых трудностях. По его словам, у него осталось около 20 тысяч долларов, а недвижимость почти не приносит дохода – большинство квартир используются для покрытия коммунальных расходов. Поэтому Гордон был вынужден продать один из своих автомобилей — Майбах, а сейчас выставляет на продажу второй, внедорожник Мерседес, при этом продолжая помогать людям, но без публичности.

Портал "Комментарии" уже писал , что украинский певец Олег Винник, который с начала полномасштабного вторжения находится за границей, прокомментировал слухи о якобы провале его европейского турне. Артист заверил, что с его концертами в Европе все хорошо.