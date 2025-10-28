logo_ukra

Винник провалив гастролі у Європі: співак відзначився різкою заявою
commentss НОВИНИ Всі новини

Винник провалив гастролі у Європі: співак відзначився різкою заявою

Олег Винник зазначив, що його успішні закордонні концерти дратують деяких українських колег.

28 жовтня 2025, 11:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Український співак Олег Винник, який від початку повномасштабного вторгнення перебуває за кордоном, прокоментував чутки про нібито провал його європейського турне. Артист запевнив, що з його концертами в Європі все гаразд.

Винник провалив гастролі у Європі: співак відзначився різкою заявою

Фото: з відкритих джерел

Винник опублікував відеозвернення на своїй сторінці в Instagram, де детально розповів про гастрольну ситуацію та спростував повідомлення про відсутність попиту на його виступи, пише 24 Канал.

Артист зазначив, що натрапив на сенсаційні повідомлення про скасування концерту в Іспанії, проте підкреслив, що виступ не скасовують, а лише переноситься. Причиною перенесення, за його словами, стало те, що успішний продаж квитків на турне в Німеччині дозволив організаторам запланувати повноцінний іспанський тур вже наступного року.

"Організатори побачили високий попит на концерти в Німеччині, тому вирішили спершу провести тур там, а наступного року – в Іспанії", – пояснив Винник. 

Співак додав, що його успішні виступи за кордоном можуть не подобатися деяким українським колегам.

"Коли в інших артистів скасовуються концерти та тури, у мене вони, навпаки, відбуваються. Саме це може комусь не подобатися. Коли все йде добре, когось це ображає", – зазначив Винник. 

Він підкреслив, що не зважає на чутки та продовжує гастролювати, наголошуючи на підтримці фанатів та стабільності свого турне за кордоном.

Як вже писали "Коментарі", народна артистка України Катерина Бужинська зізналася, що свого часу могла стати частиною російського шоу-бізнесу, проте цьому завадила співачка Таїсія Повалій.



