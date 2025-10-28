Винник провалив гастролі у Європі: співак відзначився різкою заявою

Український співак Олег Винник, який від початку повномасштабного вторгнення перебуває за кордоном, прокоментував чутки про нібито провал його європейського турне. Артист запевнив, що з його концертами в Європі все гаразд.

Фото: з відкритих джерел

Винник опублікував відеозвернення на своїй сторінці в Instagram, де детально розповів про гастрольну ситуацію та спростував повідомлення про відсутність попиту на його виступи, пише 24 Канал.

Артист зазначив, що натрапив на сенсаційні повідомлення про скасування концерту в Іспанії, проте підкреслив, що виступ не скасовують, а лише переноситься. Причиною перенесення, за його словами, стало те, що успішний продаж квитків на турне в Німеччині дозволив організаторам запланувати повноцінний іспанський тур вже наступного року.

"Організатори побачили високий попит на концерти в Німеччині, тому вирішили спершу провести тур там, а наступного року – в Іспанії", – пояснив Винник.

Співак додав, що його успішні виступи за кордоном можуть не подобатися деяким українським колегам.

"Коли в інших артистів скасовуються концерти та тури, у мене вони, навпаки, відбуваються. Саме це може комусь не подобатися. Коли все йде добре, когось це ображає", – зазначив Винник.

Він підкреслив, що не зважає на чутки та продовжує гастролювати, наголошуючи на підтримці фанатів та стабільності свого турне за кордоном.

