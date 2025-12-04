Такого цинизма в отношении детей трудно представить: Осадчая шокировала заявлением о поступке Лободы

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась впечатляющей историей о том, как певица Светлана Лобода пыталась изменить порядок выступлений в финале шоу "Голос. Дети". По словам Осадчей, инцидент произошел во время первого сезона проекта, когда Лобода была тренером, а самая ведущая курировала эфир.

Фото: из открытых источников

В своем Instagram Осадчая рассказала, что Лобода хотела, чтобы ее подопечный выступал последним, ведь, по ее мнению, это повышало шансы на победу и оставляло более яркое впечатление у зрителей. Однако финальный номер должен был исполняться участником команды Олега Скрипки, лидера группы "Вопли Видоплясова". Не соглашаясь с решением, Лобода пошла на радикальный шаг — она закрылась в туалете и отказывалась выходить на сцену.

"Финал первого сезона" Голос. Дети" имел трех финалистов, а тренерами были Олег Скрипка, Светлана Лобода и Тина Кароль. Последней выступала девочка из команды Скрипки, но Лобода решила, что именно она должна закрывать шоу. И вместо того, чтобы следовать сценарию, закрылась в туалете и не выходила", — вспоминает Осадчая.

В конце концов Лобода добилась своего: она выступила последней, но это не принесло ей победы. В финале первое место завоевала подопечная Олега Скрипки — Анна Ткач. Подопечный Лободы остался на третьем месте, показав, что тактика знаменитости оказалась неэффективной.

"Она таки выступила последней, считая, что так ее больше запомнят и повысятся шансы на победу. Но победила Аня Ткач из команды Скрипки. Следовательно, избранная стратегия не сработала", — подчеркнула ведущая.

