Такого цинізму щодо дітей важко уявити: Осадча шокувала заявою про вчинок Лободи

Українська телеведуча Катерина Осадча поділилася вражаючою історією про те, як співачка Світлана Лобода намагалася змінити порядок виступів у фіналі шоу "Голос. Діти". За словами Осадчої, інцидент стався під час першого сезону проєкту, коли Лобода була тренеркою, а сама ведуча курувала ефір.

Фото: з відкритих джерел

У своєму Instagram Осадча розповіла, що Лобода хотіла, аби її підопічний виступав останнім, адже, на її думку, це нібито підвищувало шанси на перемогу та залишало більш яскраве враження у глядачів. Проте фінальний номер мав виконуватися учасником команди Олега Скрипки, лідера гурту "Воплі Відоплясова". Не погоджуючись із рішенням, Лобода пішла на радикальний крок — вона зачинилася у вбиральні й відмовлялася виходити на сцену.

"Фінал першого сезону "Голос. Діти" мав трьох фіналістів, а тренерами були Олег Скрипка, Світлана Лобода та Тіна Кароль. Останньою виступала дівчинка з команди Скрипки, але Лобода вирішила, що саме вона має закривати шоу. І замість того, щоб слідувати сценарію, закрилася в туалеті і не виходила", — згадує Осадча.

Зрештою, Лобода домоглася свого: вона виступила останньою, але це не принесло їй перемоги. У фіналі перше місце здобула підопічна Олега Скрипки — Анна Ткач. Підопічний Лободи залишився на третьому місці, показавши, що тактика знаменитості виявилася неефективною.

"Вона таки виступила останньою, вважаючи, що так її більше запам’ятають і підвищаться шанси на перемогу. Але перемогла Аня Ткач із команди Скрипки. Отже, обрана стратегія не спрацювала", — підкреслила ведуча.

Як вже писали "Коментарі", відома співачка Світлана Лобода серйозно підійшла до вивчення української мови. Після багатьох років життя та творчої діяльності в Росії, де вона знаходилася аж до початку повномасштабного вторгнення, Лобода вирішила радикально змінити життєві пріоритети. Проживаючи в Європі з двома доньками, 13-річною Євангеліною та 6-річною Тільдою, Світлана тепер щодня практикує українську, переходячи на неї у спілкуванні та дозвіллі.