Тейлор Свифт призналась, что не моет одну часть тела во время душа
Тейлор Свифт призналась, что не моет одну часть тела во время душа

Тейлор Свифт рассказала, что не моет ноги во время душа. Дерматологи объяснили, почему такая привычка может быть полезна.

5 октября 2025, 11:30
Автор:
Slava Kot

Slava Kot

Популярная певица Тейлор Свифт неожиданно вызвала волну дискуссий в интернете после того, как призналась в своей необычной гигиенической привычке. Во время интервью на "Шоу Эллен" 35-летняя певица откровенно рассказала, что есть одна часть тела, которую она не моет во время душа – это ноги.

Эллен Дедженерес в своем шоу задала Тейлор Свифт прямой вопрос, моет ли она ноги в душе.

"Да, но только когда бреюсь. Крем для бритья — это как мыло, правда?", — сказала Свифт.

Ведущая согласилась, добавив, что большинство женщин моют ноги именно потому, что во время бритья приходится наносить пену или крем. Свифт в шутку добавила, что "я всегда брею ноги!".

Дедженерес также в ответ пошутила указав, что певица "видимо, мохнатая".

После эфира соцсети взорвались по поводу курьезного ответа Свифт, ведь одни фанаты назвали это признание странным, тогда как другие поддержали звезду, отметив, что сами поступают так же. Дерматологи также отреагировали и объяснили, что Тейлор Свифт не сделала ничего "неправильного".

Директор по косметическим и клиническим исследованиям в дерматологической больнице Нью-Йорка Джошуа Цайхнер в комментарии Women's Health пояснил, что во время приема душа необязательно намыливать ноги.

"Если ваши ноги не загрязнены, вам не нужно мыть их напрямую. Стекающего по телу средства достаточно, чтобы смыть большую часть грязи и пота", — сказал Цахнер.

Его коллега врач Джули Руссак добавила, что ежедневный душ может вредить коже. По ее словам, мыло "смывает природный микробиом кожи", который необходим для здоровой защиты организма. Хотя общество часто воспринимает подобные привычки как негигиенические, чрезмерная чистота тоже не всегда полезна.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о курьезном случае, когда концерт популярной Свифт вызвал землетрясение.

Также "Комментарии" писали о предупреждении врачей, что каждый день нужно мыть только эти три части тела.



