Тейлор Свіфт зізналася, що не миє одну частину тіла під час душу

Популярна співачка Тейлор Свіфт несподівано викликала хвилю дискусій в інтернеті після того, як зізналася у своїй незвичній гігієнічній звичці. Під час інтерв’ю на "Шоу Еллен" 35-річна співачка відверто розповіла, що є одна частина тіла, яку вона не миє під час душу — це ноги.

Тейлор Свіфт. Фото з відкритих джерел

Еллен Дедженерес у своєму шоу поставила Тейлор Свіфт пряме питання, чи миє вона ноги в душі.

"Так, але тільки коли голюся. Крем для гоління — це ж як мило, правда?", — сказала Свіфт.

Ведуча погодилася, додавши, що більшість жінок миють ноги саме тому, що під час гоління доводиться наносити піну чи крем. Свіфт жартома додала, що "я завжди голю ноги!".

Дедженерес також у відповідь пожартувала вказавши, що співачка "мабуть, волохата".

Після ефіру соцмережі вибухнули щодо курйозної відповіді Свіфт, адже одні фанати назвали це зізнання дивним, тоді як інші підтримали зірку, зазначивши, що самі роблять так само. Дерматологи також відреагували та пояснили, що Тейлор Свіфт не зробила нічого "неправильного".

Директор з косметичних та клінічних досліджень у дерматологічній лікарні Нью-Йорка Джошуа Цайхнер у коментарі Women's Health пояснив, що під час прийому душу не обов’язково намилювати ноги.

"Якщо ваші ноги не забруднені, вам не потрібно мити їх безпосередньо. Засобу, який стікає по тілу, достатньо, щоб змити більшу частину бруду й поту", — сказав Цахнер.

Його колега лікарка Джулі Руссак додала, що щоденний душ може шкодити шкірі. За її словами, мило "змиває природний мікробіом шкіри", який необхідний для здорового захисту організму. Хоча суспільство часто сприймає подібні звички як негігієнічні, надмірна чистота також не завжди корисна.

