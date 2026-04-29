Тина Кароль эмоционально ответила на заявление Златы Огневич о секретах красоты

В украинском шоу-бизнесе разгорелся интересный диалог о том, что именно является фундаментом привлекательности известных женщин. Поводом для обсуждения стал откровенный комментарий Златы Огневич, которая на вопрос журналистки о ее прекрасной форме ответила прямолинейно. Певица отметила, что кроме жесткой дисциплины, тренировок и сна, важным фактором является финансовая способность регулярно посещать косметолога, делать мезотерапию, диспорт и покупать премиальную косметику.

"У нас просто есть деньги за собой ухаживать. Именно образ жизни, которым я живу, а это очень четкая дисциплина... Это постоянные процедуры, которые я посещаю, делаю... И очень качественная косметика ухода, конечно", — подчеркнула Огневич.

Тина Кароль не смогла пройти мимо такой позиции коллеги и опубликовала собственное видение ситуации в соцсетях. Поп-дива убеждена, что наличие банковского счета не является первоочередным фактором красоты, ведь все начинается с внутренних настроек человека.

"Деньги не делают человека красивым)))))))) Стимул и желание быть лучшей версией себя) Это порождает дисциплину, системность. Фигура и кожа ))) Это ваши привычки и образ жизни.... Причинно-следственная связь в другом!", — эмоционально отреагировала Кароль, добавив хештег #яскажу за себя.

Певица подчеркнула, что идеальный внешний вид — это, прежде всего, результат ежедневного труда над собой и образа жизни, а не только следствие дорогих манипуляций в кабинетах специалистов.

