Тіна Кароль емоційно відповіла на заяву Злати Огнєвіч про секрети краси

В українському шоубізнесі розгорівся цікавий діалог про те, що саме є фундаментом привабливості відомих жінок. Приводом для обговорення став відвертий коментар Злати Огнєвіч, яка на запитання журналістки про її чудову форму відповіла прямолінійно. Співачка зазначила, що, окрім жорсткої дисципліни, тренувань та сну, важливим фактором є фінансова спроможність регулярно відвідувати косметолога, робити мезотерапію, диспорт та купувати преміальну косметику.

"У нас просто є гроші за собою доглядати. Саме образ життя, яким я живу, а це дуже чітка дисципліна... Це постійні процедури, які я відвідую, роблю... І дуже якісна доглядова косметика, звичайно", — підкреслила Огнєвіч.

Тіна Кароль не змогла пройти повз таку позицію колеги та опублікувала власне бачення ситуації у соцмережах. Поп-діва переконана, що наявність банківського рахунку не є першочерговим чинником краси, адже все починається з внутрішніх налаштувань людини.

"Гроші не роблять людину красивою ))))))) Стимул і бажання бути кращою версією себе ) Це породжує дисципліну, системність. Фігура і шкіра ))) Це ваші звички і образ життя.... Причинно-наслідковий зв'язок в іншому!", — емоційно відреагувала Кароль, додавши хештег #яскажузасебесама.

Співачка наголосила, що ідеальний зовнішній вигляд — це насамперед результат щоденної праці над собою та способу життя, а не лише наслідок дорогих маніпуляцій у кабінетах фахівців.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українська співачка Тіна Кароль емоційно відреагувала на звинувачення з боку колишньої колеги Ані Лорак під час концерту в Одесі. Інцидент стався 8 березня, коли співачка показала середній палець артистці, яка роками виступає в РФ.