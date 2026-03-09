logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки скандал Такого ніхто не чекав: Тіна Кароль показала Ані Лорак середній палець (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Такого ніхто не чекав: Тіна Кароль показала Ані Лорак середній палець (ФОТО)

Тіна Кароль відреагувала на заяви Ані Лорак та емоційно висловилася зі сцени.

9 березня 2026, 13:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Українська співачка Тіна Кароль емоційно відреагувала на звинувачення з боку колишньої колеги Ані Лорак під час концерту в Одесі. Інцидент стався 8 березня, коли співачка показала середній палець артистці, яка роками виступає в РФ.

Такого ніхто не чекав: Тіна Кароль показала Ані Лорак середній палець (ФОТО)

Тіна Кароль показала Ані Лорак середній палець. Фото з відкритих джерел

Нещодавно Ані Лорак заявила, що саме Тіна Кароль нібито могла вплинути та зіпсувати її кар’єру в Україні. Проте вона не уточнила, що після початку повномасштабної війни Росії проти України артистка переважно працює та виступає в Росії, через що її діяльність викликає критику в українському суспільстві.

Спершу Тіна Кароль публічно не реагувала на ці слова. Однак під час виступу в Одесі вона все ж вирішила висловити свою позицію. Зі сцени співачка заявила, що вважає поведінку колеги нещирою.

"Дуже легко правою рукою брати російські рублі, а лівою витирати сльози, що не пускають до країни", — сказала Кароль перед виконанням пісні "Україна — це ти".

Після цих слів Тіна Кароль показала середній палець Ані Лорак, чим викликала бурхливу реакцію публіки. Глядачі підтримали співачку оплесками та вигуками, а фото і відео з концерту швидко поширилися в соцмережах.

Такого ніхто не чекав: Тіна Кароль показала Ані Лорак середній палець (ФОТО) - фото 2

Тіна Кароль звернулася до Ані Лорак

Такого ніхто не чекав: Тіна Кароль показала Ані Лорак середній палець (ФОТО) - фото 2

Тіна Кароль показала середній палець Ані Лорак

Нагадаємо, після 2022 року Ані Лорак переважно проживає та виступає в Росії. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що YouTube видалив відео "Телебачення Торонто" після скарги, ймовірно поданої Тіною Кароль через використання її фото на обкладинці.

Також "Коментарі" писали, що Ані Лорак розповіла, коли і як перейшла на бік Росії.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини