Такого ніхто не чекав: Тіна Кароль показала Ані Лорак середній палець (ФОТО)

Українська співачка Тіна Кароль емоційно відреагувала на звинувачення з боку колишньої колеги Ані Лорак під час концерту в Одесі. Інцидент стався 8 березня, коли співачка показала середній палець артистці, яка роками виступає в РФ.
Нещодавно Ані Лорак заявила, що саме Тіна Кароль нібито могла вплинути та зіпсувати її кар’єру в Україні. Проте вона не уточнила, що після початку повномасштабної війни Росії проти України артистка переважно працює та виступає в Росії, через що її діяльність викликає критику в українському суспільстві.
Спершу Тіна Кароль публічно не реагувала на ці слова. Однак під час виступу в Одесі вона все ж вирішила висловити свою позицію. Зі сцени співачка заявила, що вважає поведінку колеги нещирою.
Після цих слів Тіна Кароль показала середній палець Ані Лорак, чим викликала бурхливу реакцію публіки. Глядачі підтримали співачку оплесками та вигуками, а фото і відео з концерту швидко поширилися в соцмережах.
Нагадаємо, після 2022 року Ані Лорак переважно проживає та виступає в Росії.
