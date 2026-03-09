Такого ніхто не чекав: Тіна Кароль показала Ані Лорак середній палець (ФОТО)

Українська співачка Тіна Кароль емоційно відреагувала на звинувачення з боку колишньої колеги Ані Лорак під час концерту в Одесі. Інцидент стався 8 березня, коли співачка показала середній палець артистці, яка роками виступає в РФ.

Тіна Кароль показала Ані Лорак середній палець. Фото з відкритих джерел

Нещодавно Ані Лорак заявила, що саме Тіна Кароль нібито могла вплинути та зіпсувати її кар’єру в Україні. Проте вона не уточнила, що після початку повномасштабної війни Росії проти України артистка переважно працює та виступає в Росії, через що її діяльність викликає критику в українському суспільстві.

Спершу Тіна Кароль публічно не реагувала на ці слова. Однак під час виступу в Одесі вона все ж вирішила висловити свою позицію. Зі сцени співачка заявила, що вважає поведінку колеги нещирою.

"Дуже легко правою рукою брати російські рублі, а лівою витирати сльози, що не пускають до країни", — сказала Кароль перед виконанням пісні "Україна — це ти".

Після цих слів Тіна Кароль показала середній палець Ані Лорак, чим викликала бурхливу реакцію публіки. Глядачі підтримали співачку оплесками та вигуками, а фото і відео з концерту швидко поширилися в соцмережах.

Тіна Кароль звернулася до Ані Лорак

Тіна Кароль показала середній палець Ані Лорак

Нагадаємо, після 2022 року Ані Лорак переважно проживає та виступає в Росії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що YouTube видалив відео "Телебачення Торонто" після скарги, ймовірно поданої Тіною Кароль через використання її фото на обкладинці.

Також "Коментарі" писали, що Ані Лорак розповіла, коли і як перейшла на бік Росії.