Тина Кароль рассказала о выступлениях в России

Певица Тина Кароль не исключает возможности поехать с гастролями в Россию по примеру многих украинских артистов. Звезда шоу-бизнеса убеждена: сегодня политическая повестка дня диктует, что патриотизм и бизнес никак не связаны. Об этом Тина Кароль сказала в интервью газете "КП в Украине".

Тина Кароль (фото из открытых источников)

Певица заверила, что за 7 лет войны со страной-оккупантом ни разу не давала концертов в России. Из-за этого многое потеряла в финансах. Поэтому, если украинские власти не предоставит альтернативу, артистка размышляет над возможностью заработать в стране-агрессоре.

“Конечно, я боюсь осуждения. Но не заслужила ли я уже, чтобы не летели осуждение на мою сторону – тоже вопрос. Кроме того, нас толкают к этому. Если политика ничего не предлагает вместо этого, значит, формула "бизнес — это только бизнес" возможна?", — сказала артистка.

Напомним, в гардеробе 36-летней популярной артистки Тины Кароль можно найти множество нарядов от люксовых брендов. И недавно она пополнила шкаф эффектным платьем-смокингом от российской марки Jaswely. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала красивые фотографии, продемонстрировав стильный образ, в котором прогулялась по Киеву и отметила, что в жизни не должно быть драмы, жизнь прекрасна.

Для фотосессии Тина Кароль выбрала необычное платье-смокинг черного цвета с эффектным разрезом и золотистыми пуговицами в области талии от российского бренда Jaswely, стоимостью 5 300 гривен. Свой look исполнительница дополнила кожаными сапожками и макияжем в естественных тонах с ярким акцентом на губах. К слову, недавно украинская звезда выпустила новый альбом и удивила поклонников сменой имиджа.

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