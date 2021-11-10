«Женщина-вамп»: Тина Кароль восхитила новым образом (ФОТО)

В гардеробе 36-летней популярной артистки Тины Кароль можно найти множество нарядов от люксовых брендов. И недавно она пополнила шкаф эффектным платьем-смокингом от российской марки Jaswely.

Тина Кароль / Фото: @tina_karol

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала красивые фотографии, продемонстрировав стильный образ, в котором прогулялась по Киеву и отметила, что в жизни не должно быть драмы, жизнь прекрасна.

Для фотосессии Тина Кароль выбрала необычное платье-смокинг черного цвета с эффектным разрезом и золотистыми пуговицами в области талии от российского бренда Jaswely, стоимостью 5 300 гривен. Свой look исполнительница дополнила кожаными сапожками и макияжем в естественных тонах с ярким акцентом на губах.

К слову, недавно украинская звезда выпустила новый альбом и удивила поклонников сменой имиджа. Кароль перекрасилась в блондинку, сделала челку и стала выглядеть еще более привлекательно.

"Женщина-вамп", "Какая Вы шикарная", "И удивительная штука жизнь и Тина в ней достойна", "Какие красивые фото", "Ну какая же она прекрасна!!!! В этой девушки сошлись все стихии мира однозначно", "Шикарная Тиночка", — прокомментировали фолловеры.

Напомним, популярная артистка Тина Кароль недавно поделилась кадрами, на которых позирует в стильном мини-платье оливкового цвета от французского бренда Balmain, стоимостью 1590 евро (более 48 тысяч гривен).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на днях в Лос-Анджелесе состоялась светская вечеринка LACMA Art + Film Gala, на котором ежегодно чествуют деятелей кинематографа. Одной из гостей мероприятия стала 46-летняя актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория, которая покорила всех своим стильным нарядом.

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