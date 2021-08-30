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Главная Новости Звезды шоубизнес Тина Кунаки и Венсан Кассель снялись в новой кампании The Kooples
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Тина Кунаки и Венсан Кассель снялись в новой кампании The Kooples

Кунаки и Кассель также снялись в кампании The Kooples коллекции весна-лето 2021

сегодня, 00:06
Автор:

Ольга Чародий

Модель Тина Кунаки и актер Венсан Кассель стали главными героями новой осенней кампании французского бренда The Kooples. Автором романтических фотографий, вдохновленных 80-ми, стали Морган Лей и Джонни Кокрейн. Стильные снимки опубликовали в Инстаграм бренда. На них супруги позирует в наряде из новой коллекции бренда.

Тина Кунаки и Венсан Кассель снялись в новой кампании The Kooples

Тина Кунаки и Венсан Кассель - фото из открытых источников

Тина Кунаки и Венсан Кассель снялись в новой кампании The Kooples - фото 2

Кампания осень-зима 2021 стала второй съемкой для бренда, в которой Кунаки и Кассель приняли участие вместе. Знаменитости примерили объемные джинсовые куртки, классические пальто, кожаные жакеты с бахромой и джемперы.

Тина Кунаки и Венсан Кассель снялись в новой кампании The Kooples - фото 3

Кунаки и Кассель также снялись в кампании The Kooples коллекции весна-лето 2021, лукбук которой сняла фотограф Лора Джейн Колусон. Девушка также работала с изданиями WSJ Magazine, Revue и Interview.

Напомним, знаменитый американский актер Сильвестр Сталлоне был признан самым успешным по кассовым сборам за всю историю кино. Он стал единственным, кому на протяжении 60 лет удавалось играть в картинах, лидирующих в прокатах. Как сообщает издание Deadline, 75-летний Сильвестр Сталлоне за свою карьеру снялся в более чем 50 кинолентах, но большую славу и популярность ему принесла главная роль в фильмах "Рокки", "Рэмбо" и "Неудержимые". За 60 лет он стал самым прибыльным актером, поскольку картины с его участием постоянно устанавливали рекорды по кассовым сборам.  Сильвестр без труда обошел в рейтинге таких знаменитых актеров как Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Арнольда Шварценеггера и Джона Траволту. Свою лидирующую позицию он закрепил с помощью фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет", где сыграл Короля акул. За первый уикенд проката кинокартина собрала более 70 миллионов долларов. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CTIJteprNcx/
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