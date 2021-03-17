Тина Тернер простилась с фанатами

Легендарная певица Тина Тернер простилась с поклонниками и заявила о желании дожить жизнь в тишине. Об этом Тернер заявила в документальном фильме "Tina".

Тина Тернер (фото из открытых источников)

Как сообщает The Sun, Тина Тернер сообщила, что "хочет войти в третью и последнюю главу своей жизни". Певица рассказала, что страдает посттравматическим стрессовым расстройством, вызванным домашним насилием, в браке с Айком Тернером. Кроме этого, в 2013 году Тернер перенесла инсульт, позднее – онкологический диагноз.

На фоне побочных эффектов у Тернер развилась почечная недостаточность и весной 2017 года она пережила пересадку почки. В интервью певица отметила, что ее состояние требует покоя, поэтому певица прощается с поклонниками, чтобы дожить жизнь в тишине.

Напомним, Известную певицу, экс-участницу группы "NikitA" Дашу Астафьеву срочно госпитализировали из-за внутреннего кровотечения. Артистка перенесла операцию и сейчас ее здоровью ничего не угрожает. На своей странице в Instagram знаменитость призналась, что несколько дней назад у нее начались сильные боли в животе. Тогда Даша не обращала на это должного внимания, поскольку думала, что виной всему менструация. Она принимала обезболивающие таблетки и продолжала заниматься своими делами, съемками и встречами. Но лекарства не оказывали никакого эффекта, тогда Астафьева решила, что она просто устала и перенервничала и ей нужно отдохнуть.

По словам певицы, ночью боль в животе усилилась, но она не стала нарушать свои планы и подводить людей и вместо больницы отправилась работать. Но боль не утихала и артистку все-таки отвезли в больницу, там выяснили, что у нее открылось внутреннее кровотечение.

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