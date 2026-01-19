Тину Кароль разгромили за провокационную песню, записанную по заказу власти: скандал не утихает

Украинская певица Тина Кароль очутилась в центре волны критики после публикации нового видео в социальных сетях. Артистка поделилась положительным роликом, в котором исполнила песню "У нас нет света". Однако часть пользователей интернета восприняла это видео негативно, обвинив певицу в унижении сложной энергетической ситуации в стране и даже в якобы сотрудничестве с властями.

Впервые Тина Кароль публично отреагировала на появившиеся в сети упреки. Она подчеркнула, что композиция не является ее авторской работой и никоим образом не имеет отношения к любым заказам со стороны государственных структур. Такие утверждения певица назвала безосновательными и абсурдными. По ее словам, целью видео было поддержать людей в сложный период и подарить хотя бы немного тепла и надежды.

Артистка подчеркнула, что энергетический кризис затронул всех без исключения. Она призналась, что также вынуждена пользоваться генератором, который заправляет за собственные средства, и это существенная финансовая нагрузка. Тем не менее, Тина Кароль подчеркнула, что, как и миллионы украинцев, пытается адаптироваться к сложным условиям и не терять оптимизма.

Кроме того, певица обратила внимание на активность ботов и провокаторов в комментариях, отметив, что такие аккаунты отслеживаются. Она призвала своих сторонников не поддаваться манипуляциям и не распространять дезинформацию.

Напомним, видео с выполнением строк об отсутствии света, тепла и воды, но в то же время о человеческой доброте и единстве артистка опубликовала несколько дней назад, сопровождая его словами поддержки для украинцев. Известно, что самая песня появилась еще в 2022 году на YouTube-канале Danylo Music. Ее автор — композитор Даниил Городецкий — создал композицию для своей свадьбы, объяснив, что она посвящена трудностям военного времени и силе человеческого тепла даже в самых сложных обстоятельствах.

