Для того чтобы звезда боевиков Том Круз наконец-то начал выглядеть на свой биологический возраст, голливудским гримерам понадобился немалый арсенал: седой парик, искусственные морщины, лицевые протезы и объемный накладной живот. Несмотря на то, что 3 июля 2026 актеру исполнилось 64 года, зрители привыкли видеть его в безупречной физической форме. Появление первых кадров из будущей ленты Digger вызвало настоящий резонанс в сети, ведь на экране появился совсем другой человек.

Том Круз

В новой черной комедии Алехандро Гонсалеса Иньярриту актер превратился в экцентричного нефтяного магната Диггера Роквелла. Это один из самых влиятельных людей планеты, опрометчивые решения которого запускают разрушительную лавину событий.

"Трансформация актера была просто поразительной", — поделился впечатлениями режиссер Иньяррита, рассказывая о работе над картиной.

Для создания образа южного богача понадобился сложный пластический грим, который превратил Круза в лысеющего дедушку в ковбойской одежде.

"Мы использовали все возможные технологии перевоплощения", — отметил постановщик, чтобы полностью стереть привычный зрителям образ супергероя.

Поклонники кино сразу заметили забавную иронию ситуации. В социальных сетях мгновенно распространилась вирусная шутка о том, что 64-летнего Круза специально состарили, чтобы он смог сыграть 65-летнего персонажа. Зрители, которые годами наблюдали, как актер самостоятельно прыгает с самолетов и гоняет на бешеной скорости во франшизе "Миссия невыполнима", оказались не готовы к такому повороту.

Официальные представители киностудии Warner Bros. подтвердили радикальные изменения в облике звезды, однако конкретный возраст его персонажа в документах не указан. Так что реальность оказалась гораздо проще, но не менее забавной. Киноделам пришлось приложить титанические усилия не для омоложения, а наоборот — чтобы лишить актера вида "вечного подростка". Сложный грим помог создать образ человека, который истощен не столько годами, сколько обузой неограниченной власти. Это выглядит особенно иронично на фоне того, что более сорока лет Том Круз успешно доказывал всем, что время над ним не властно.

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