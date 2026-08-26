Тома Круза довелося штучно старити для нової ролі, щоб він виглядав приблизно на свій вік

Для того щоб зірка бойовиків Том Круз нарешті почав виглядати на свій біологічний вік, голлівудським гримерам знадобився чималий арсенал: сива перука, штучні зморшки, лицьові протези та об'ємний накладний живіт. Попри те, що 3 липня 2026 року актору виповнилося 64 роки, глядачі звикли бачити його у бездоганній фізичній формі. Поява перших кадрів із майбутньої стрічки Digger викликала справжній резонанс у мережі, адже на екрані постала зовсім інша людина.

Том Круз

У новій чорній комедії Алехандро Гонсалеса Іньярріту актор перевтілився в екцентричного нафтового магната Діггера Роквелла. Це один із найвпливовіших людей планети, необачні рішення якого запускають руйнівну лавину подій.

"Трансформація актора була просто разючою", — поділився враженнями режисер Іньярріту, розповідаючи про роботу над картиною.

Для створення образу південного багатія знадобився складний пластичний грим, який перетворив Круза на лисіючого дідуся в ковбойському одязі.

"Ми використали всі можливі технології перевтілення", — зазначив постановник, щоб повністю стерти звичний глядачам образ супергероя.

Шанувальники кіно одразу помітили кумедну іронію ситуації. У соціальних мережах миттєво поширився вірусний жарт про те, що 64-річного Круза спеціально зістарили, аби він зміг зіграти 65-річного персонажа. Глядачі, які роками спостерігали, як актор самостійно стрибає з літаків та ганяє на шаленій швидкості у франшизі "Місія нездійсненна", виявилися не готовими до такого повороту.

Офіційні представники кіностудії Warner Bros. підтвердили радикальні зміни у зовнішності зірки, проте конкретний вік його персонажа в документах не зазначений. Тож реальність виявилася значно простішою, але не менш кумедною. Кіноробам довелося докласти титанічних зусиль не для омолодження, а навпаки — щоб позбавити актора вигляду "вічного підлітка". Складний грим допоміг створити образ людини, яка виснажена не стільки роками, скільки тягарем необмеженої влади. Це виглядає особливо іронічно на тлі того, що понад сорок років Том Круз успішно доводив усім, що час над ним не владний.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Єва Лонгорія показала гарячі фото в купальнику: як виглядає у свої 51 рік.