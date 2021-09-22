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У Лолиты после пластики разошелся шов на лице

У Лолиты Милявской разошелся шов после пластической операции на лице

сегодня, 12:00
Автор:

Хмільовська Інна

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская не боится рассказывать о своих изменениях. Звезда ради презентабельного вида на сцене не раз ложилась под ножи пластического хирурга. А после последней операции на подбородке у нее разошелся шов на лице. Знаменитость поделилась историями неудачных хирургических вмешательств в интервью, вышедшем в YouTube-шоу "Антонимы".

У Лолиты после пластики разошелся шов на лице

Лолита, скриншот с видео

57-летняя Милявская призналась, что после последней операции у нее разошелся шов в нижней части лица. Скальпелем ей убрали второй подбородок, но во время выступления на концерте из-за вокальной нагрузки и широко раскрытого рта у звезды случился курьез — разошелся шов. Впоследствии врачу пришлось снова зашивать разошедшийся шов.

Лолита подчеркнула, что в последнее время часто пользуется услугами пластических хирургов, считая это издержками профессии, и вовсе не стыдится открыто говорить об этом.

"Есть вещи, которые могут что-то поправить в жизни человека. Но дело в том, что пластика работает только в том случае, если ты собой уже доволен, и тебе нужна небольшая коррекция", — заявила певица в интервью.

Напомним, несколько дней назад Милявская призналась, что у нее был сексуальный опыт с женщиной. Об этом она рассказала в своем интервью, добавив, что ей всегда было интересно попробовать нечто подобное. После чего исполнительница поняла, что женщины – это не ее, и лучше уж быть с мужчинами. 

Как сообщало издание "Комментарии", Лолита рассекретила подробности своей сексуальной жизни. Звезда рассказала, что у нее сейчас наступил самый благоприятный период для активной сексуальной жизни, поскольку она может заниматься сексом и не беременеть. 



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Источник: https://yandex.ua/video/preview/?filmId=6922738129169205757&from=tabbar&parent-reqid=1632291072808439-13418304615761517739-sas3-0990-dcd-sas-l7-balancer-8080-BAL-6240&text=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B%20%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D
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