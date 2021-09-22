У Лолиты после пластики разошелся шов на лице

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Хмільовська Інна
Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская не боится рассказывать о своих изменениях. Звезда ради презентабельного вида на сцене не раз ложилась под ножи пластического хирурга. А после последней операции на подбородке у нее разошелся шов на лице. Знаменитость поделилась историями неудачных хирургических вмешательств в интервью, вышедшем в YouTube-шоу "Антонимы".
Лолита, скриншот с видео
57-летняя Милявская призналась, что после последней операции у нее разошелся шов в нижней части лица. Скальпелем ей убрали второй подбородок, но во время выступления на концерте из-за вокальной нагрузки и широко раскрытого рта у звезды случился курьез — разошелся шов. Впоследствии врачу пришлось снова зашивать разошедшийся шов.
Лолита подчеркнула, что в последнее время часто пользуется услугами пластических хирургов, считая это издержками профессии, и вовсе не стыдится открыто говорить об этом.
Напомним, несколько дней назад Милявская призналась, что у нее был сексуальный опыт с женщиной. Об этом она рассказала в своем интервью, добавив, что ей всегда было интересно попробовать нечто подобное. После чего исполнительница поняла, что женщины – это не ее, и лучше уж быть с мужчинами.
Как сообщало издание "Комментарии", Лолита рассекретила подробности своей сексуальной жизни. Звезда рассказала, что у нее сейчас наступил самый благоприятный период для активной сексуальной жизни, поскольку она может заниматься сексом и не беременеть.
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