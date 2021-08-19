Украинка с самой большой грудью похвасталась на публике откровенным нарядом

Мила Кузнецова - фото из открытых источников

Известная украинская plus-size модель Мила Кузнецова продолжает радовать своих подписчиков соблазнительными кадрами. Красавица поделилась пикантным снимком с конкурса красоты, который прошел в Одессе.

Так, на свежем фото в Instagram 32-летняя Мила Кузнецова предстала перед поклонниками в откровенном наряде. Модель позирует в черном облегающем платье с пайетками и глубоким вырезом, который подчеркивает пышные формы. Мила сделала макияж смоки-айс, а губы накрасила нежным оттенком розового цвета. Кроме этого, Кузнецова накрутила локоны и надела серебряные серьги.

"Конкурсы красоты всегда волнующий", — написала девушка. Поклонники plus-size модели засыпали ее комплиментами.

ведского актера Юэля Киннамана, который играл в фильмах "Отряд самоубийц", "Код доступа "Кейптаун", "Ханна" и других, обвиняет в изнасиловании его бывшая любовница — модель Габриэлла Магнуссон (Белла Дэвис). Об этом пишет издание Cosmopolitan.

По информации источника, шведско-ямайская модель Белла Дэвис заявила о том, что ее дважды изнасиловал бывший любовник. Однако на этом моменте версии двух сторон кардинально разнятся.

Модель говорит о том, что у нее достаточно доказательств того, что она стала жертвой сексуального насилия со стороны Юэля Киннамана. На своей странице в Instagram девушка написала — "Встретимся в суде".

Напомним, ш

Сам же актер отмечает, что состоял в отношениях с Габриэ

Но Дэвис хотела продолжить отношения и всячески пыталась найти повод для встречи с Каннаманом.

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