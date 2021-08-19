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Главная Новости Звезды шоубизнес Украинка с самой большой грудью похвасталась на публике откровенным нарядом
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Украинка с самой большой грудью похвасталась на публике откровенным нарядом

Мила Кузнецова предстала перед поклонниками в откровенном наряде

сегодня, 07:26
Автор:

Ольга Чародий

Украинка с самой большой грудью похвасталась на публике откровенным нарядом

Мила Кузнецова - фото из открытых источников

Известная украинская plus-size модель Мила Кузнецова продолжает радовать своих подписчиков соблазнительными кадрами. Красавица поделилась пикантным снимком с конкурса красоты, который прошел в Одессе.

Так, на свежем фото в Instagram 32-летняя Мила Кузнецова предстала перед поклонниками в откровенном наряде. Модель позирует в черном облегающем платье с пайетками и глубоким вырезом, который подчеркивает пышные формы. Мила сделала макияж смоки-айс, а губы накрасила нежным оттенком розового цвета. Кроме этого, Кузнецова накрутила локоны и надела серебряные серьги.

"Конкурсы красоты всегда волнующий", — написала девушка. Поклонники plus-size модели засыпали ее комплиментами.

Напомним, шведского актера Юэля Киннамана, который играл в фильмах "Отряд самоубийц", "Код доступа "Кейптаун", "Ханна" и других, обвиняет в изнасиловании его бывшая любовница  — модель Габриэлла Магнуссон (Белла Дэвис). Об этом пишет издание Cosmopolitan. По информации источника, шведско-ямайская модель Белла Дэвис заявила о том, что ее дважды изнасиловал бывший любовник. Однако на этом моменте версии двух сторон кардинально разнятся. Модель говорит  о том, что у нее достаточно доказательств того, что она стала жертвой сексуального насилия со стороны Юэля Киннамана. На своей странице в Instagram девушка написала — "Встретимся в суде".

Сам же актер отмечает, что состоял в отношениях с Габриэллой, но интимная связь была по обоюдному согласию. Кроме того, кинозвезда подчеркнул, что их роман с моделью был небольшой интрижкой, которая быстро закончилось. Но Дэвис хотела продолжить отношения и всячески пыталась найти повод для встречи с Каннаманом.



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Источник: https://www.instagram.com/mila_kuznetsova10/?utm_source=ig_embed&ig_rid=61aa5430-3be3-47d2-9a8a-95b1838047c3
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