Украинская певица назвала сумасшедшую сумму, за которую готова снова поехать на Евровидение

Украинская певица Елена Тополя, представлявшая в 2010 году Украину на Евровидение 2010 с песней Sweet People, заявила, что готова вернуться на международную сцену только при одном условии, если все расходы на участие будут полностью возмещены.

Елена Тополя во время передшоу Евровидения-2026 отвечала на вопросы ведущих по поводу участия во второй раз в конкурсе. По словам артистки, участие в Евровидении в Норвегии стало для ее команды очень дорогим, поэтому она готова поехать только за большие деньги.

"За большие деньги. Я думаю, мне хватит той суммы, которую мы со всей нашей командой потратили тогда. Это было 450 тысяч долларов. Я понимаю, что разные страны по-разному стоят, но Норвегия, Осло, – это один из самых дорогих городов, поэтому так. На меньшее я не согласна", – отметила певица.

Именно поэтому артистка больше не готова финансировать участие в конкурсе за свой счет.

Это уже не первый раз, когда Тополя говорит о возможном возвращении на Евровидение. Еще в 2025 году певица заявляла, что не исключает участия в Нацотборе, однако только при поддержке спонсоров или полного финансирования проекта.

В 2010 году Alyosha успешно прошла в финал конкурса и заняла 10 место, набрав 108 баллов. Ее песня Sweet People стала одной из самых эмоциональных композиций года и получила положительные отзывы европейской аудитории.

Между тем, Украина продолжает участие в Евровидении 2026. Уже 14 мая страну во втором полуфинале представит LELÉKA, которая выступит под номером 12.

