Главная Новости Звезды шоубизнес Украинская певица назвала сумасшедшую сумму, за которую готова снова поехать на Евровидение
НОВОСТИ

Украинская певица назвала сумасшедшую сумму, за которую готова снова поехать на Евровидение

Тополя заявил, что готова во второй раз представить Украину на Евровидении.

13 мая 2026, 15:55
Slava Kot

Украинская певица Елена Тополя, представлявшая в 2010 году Украину на Евровидение 2010 с песней Sweet People, заявила, что готова вернуться на международную сцену только при одном условии, если все расходы на участие будут полностью возмещены.

Елена Тополя. Фото из открытых источников

Елена Тополя во время передшоу Евровидения-2026 отвечала на вопросы ведущих по поводу участия во второй раз в конкурсе. По словам артистки, участие в Евровидении в Норвегии стало для ее команды очень дорогим, поэтому она готова поехать только за большие деньги.

"За большие деньги. Я думаю, мне хватит той суммы, которую мы со всей нашей командой потратили тогда. Это было 450 тысяч долларов. Я понимаю, что разные страны по-разному стоят, но Норвегия, Осло, – это один из самых дорогих городов, поэтому так. На меньшее я не согласна", – отметила певица.

Именно поэтому артистка больше не готова финансировать участие в конкурсе за свой счет.

Это уже не первый раз, когда Тополя говорит о возможном возвращении на Евровидение. Еще в 2025 году певица заявляла, что не исключает участия в Нацотборе, однако только при поддержке спонсоров или полного финансирования проекта.

В 2010 году Alyosha успешно прошла в финал конкурса и заняла 10 место, набрав 108 баллов. Ее песня Sweet People стала одной из самых эмоциональных композиций года и получила положительные отзывы европейской аудитории.

Между тем, Украина продолжает участие в Евровидении 2026. Уже 14 мая страну во втором полуфинале представит LELÉKA, которая выступит под номером 12.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о мемах о Евровидении-2026: сеть взорвалась шутками после 1-го полуфинала.

Также "Комментарии" писали, что аутсайдер "Евровидения-2026" с 1% шансов на победу неожиданно стал фаворитом конкурса.



