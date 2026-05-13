Українська співачка назвала шалену суму, за яку готова знову поїхати на Євробачення

Slava Kot
Українська співачка Олена Тополя, яка у 2010 році представляла Україну на Євробачення 2010 з піснею Sweet People, заявила, що готова повернутися на міжнародну сцену лише за однієї умови, якщо всі витрати на участь будуть повністю покриті.
Олена Тополя. Фото з відкритих джерел
Олена Тополя під час передшоу Євробачення-2026 відповідала на запитання ведучих щодо участі вдруге у конкурсі. За словами артистки, участь у Євробаченні в Норвегії стала для її команди дуже дорогою, тому вона готова їхати лише за великі гроші.
Саме тому артистка більше не готова фінансувати участь у конкурсі власним коштом.
Це вже не перший раз, коли Тополя говорить про можливе повернення на Євробачення. Ще у 2025 році співачка заявляла, що не виключає участі в Нацвідборі, однак лише за умови підтримки спонсорів або повного фінансування проєкту.
У 2010 році Alyosha успішно пройшла до фіналу конкурсу та посіла 10-те місце, набравши 108 балів. Її пісня Sweet People тоді стала однією з найемоційніших композицій року та отримала позитивні відгуки європейської аудиторії.
Тим часом Україна продовжує участь у Євробачення 2026. Уже 14 травня країну у другому півфіналі представить LELÉKA, яка виступить під номером 12.
