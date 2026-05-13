Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Українська співачка назвала шалену суму, за яку готова знову поїхати на Євробачення
Українська співачка назвала шалену суму, за яку готова знову поїхати на Євробачення

Тополя заявила, що готова вдруге представити Україну на Євробаченні.

13 травня 2026, 15:55
Slava Kot

Українська співачка Олена Тополя, яка у 2010 році представляла Україну на Євробачення 2010 з піснею Sweet People, заявила, що готова повернутися на міжнародну сцену лише за однієї умови, якщо всі витрати на участь будуть повністю покриті.

Олена Тополя. Фото з відкритих джерел

Олена Тополя під час передшоу Євробачення-2026 відповідала на запитання ведучих щодо участі вдруге у конкурсі. За словами артистки, участь у Євробаченні в Норвегії стала для її команди дуже дорогою, тому вона готова їхати лише за великі гроші.

"За великі гроші. Я думаю, мені вистачить тієї суми, яку ми з усією нашою командою витратили тоді. Це було 450 тисяч доларів. Я розумію, що різні країни по-різному коштують, але Норвегія, Осло, – це одне із найдорожчих міст, тому отак. На менше я не згодна", –  зазначила співачка.

Саме тому артистка більше не готова фінансувати участь у конкурсі власним коштом.

Це вже не перший раз, коли Тополя говорить про можливе повернення на Євробачення. Ще у 2025 році співачка заявляла, що не виключає участі в Нацвідборі, однак лише за умови підтримки спонсорів або повного фінансування проєкту.

У 2010 році Alyosha успішно пройшла до фіналу конкурсу та посіла 10-те місце, набравши 108 балів. Її пісня Sweet People тоді стала однією з найемоційніших композицій року та отримала позитивні відгуки європейської аудиторії.

Тим часом Україна продовжує участь у Євробачення 2026. Уже 14 травня країну у другому півфіналі представить LELÉKA, яка виступить під номером 12.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про меми про Євробачення-2026: мережа вибухнула жартами після 1-го півфіналу.

Також "Коментарі" писали, що аутсайдер Євробачення-2026 з 1% шансів на перемогу несподівано став фаворитом конкурсу.



