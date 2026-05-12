Аутсайдер Євробачення-2026 з 1% шансів на перемогу несподівано став фаворитом конкурсу

Головною сенсацією Євробачення-2026 несподівано стала Молдова, якій букмекери ще кілька днів тому давали лише 1% шансів на перемогу. Після першого прев’ю-шоу у Відні країна різко вирвалася в лідери симпатій глядачів і стала головною "темною конячкою" пісенного конкурсу.

Satoshi представляє Молдову на Євробаченні 2026 року.

11 травня відбулася генеральна репетиція для преси та журі перед першим півфіналом. Саме під час цього шоу міжнародні журі виставляли оцінки, що впливатимуть на кваліфікацію учасників до грандфіналу. Після завершення репетиції серед глядачів арени провели велике опитування, у якому взяли участь понад три тисячі людей.

Абсолютним фаворитом публіки став Satoshi із піснею Viva, Moldova!, який отримав 28,2% голосів. Головний фаворит букмекерів Фінляндія, яких представляє Linda Lampenius & Pete Parkkonen з піснею Liekinheitin, набрали 15,7% та посіли другу сходинку. Akylas з піснею Ferto з Греції опинився на третьому місці з результатом 11,9%.

Satoshi став фаворитом першого півфіналу Євробачення серед глядачів

Зауважимо, що оцінки професійних ЗМІ виявилися іншими. Журналісти та акредитовані оглядачі найвище оцінили грецького учасника – 53 бали. Фінляндія посіла друге місце – 46 балів, а Молдова опинилася на третьому місці – 42 бали. Таким чином Satoshi опинився серед фаворитів першого півфіналу Євробачення-2026.

Satoshi показав високий результат на репетиції перед першим півфіналом Євробачення

Ще цікавішою ситуацію робить те, що до початку репетицій Молдова перебувала на 16-й сходинці букмекерських прогнозів з 1% шансів на перемогу. Після виступу країна різко піднялася до 12-го місця й майже наздогнала Україну, яка наразі перебуває на 11-мі місці. На цьому тлі ставки на перемогу Фінляндії почали падати. Якщо ще за кілька годин до шоу букмекери оцінювали її шанси у 38%, то після репетиції показник просів до 34%.

Молдову цього року представляє співак Влад Сабажук з піснею Viva, Moldova!, який більш відомий під сценічним ім’ям Satoshi. Молдова виступає у першому півфіналі Євробачення-2026, який відбудеться 12 травня.

