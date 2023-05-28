logo

BTC/USD

27224.87

ETH/USD

1845.06

LTC/USD

89.29

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Украинская супер модель направила четкий сигнал Путину
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинская супер модель направила четкий сигнал Путину

На Каннском кинофестивале украинская супер модель Алина Байкова сбросила плащ, под которым была резкая надпись Путину.

сегодня, 16:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Очередной инцидент на Каннском кинофестивале. Украинская супер модель Алина Байкова прошлась по красной дорожке известного кинофестиваля и открыла плащ, под которым был четкий сигнал к российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Instagram модели.

Украинская супер модель направила четкий сигнал Путину

Украинская модель Алина Байкова. Фото из открытых источников

Украинская модель Алина Байкова сотрудничает с такими известными брендами как Calvin Klein, Lanvin, Dior и другие. Во время посещения красной дорожки Каннского кинофестиваля 34-летняя украинка поразила всех. На премьере фильма "Старый дуб" она подошла к зоне перед фотографами и расстегнула свой плащ, где были прописными буквами указано: F**K YOU PUTIN.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Украинская супер модель направила четкий сигнал Путину - фото 2

Охрана фестиваля мгновенно отреагировала и пятеро мужчин оцепили украинскую звезду. Позже выяснилось, что Байкову заставили покинуть красную дорожку кинофестиваля. Свой поступок модель объяснила тем, что нужно и дальше поддерживать Украину, пока она не победит Россию.

"Россияне должны уйти с нашей земли и оставить нас в покое! Примите тот факт, что мы свободная и демократическая страна, не хотим быть под их контролем! Мы не остановимся, пока они не оставят нас в покое!", — написала Байкова в своих социальных сетях.

Посмотреть видео, где украинская топ-модель посылает четкий сигнал российскому президенту можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что это не первый раз украинские известные люди пытаются использовать Каннский кинофестиваль для привлечения внимания к войне в Украине. В первые дни фестиваля украинская инфлюэнсерша вылила на себя искусственную кровь на красной дорожке. Таким образом, показывая, как Украина страдает от российской агрессии.

Также "Комментарии" писали об умершем год назад голливудском актере, однако причину смерти назвали только сейчас.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/CsvKZrYMr6O/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!