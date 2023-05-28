Украинская супер модель направила четкий сигнал Путину

Очередной инцидент на Каннском кинофестивале. Украинская супер модель Алина Байкова прошлась по красной дорожке известного кинофестиваля и открыла плащ, под которым был четкий сигнал к российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Instagram модели.

Украинская модель Алина Байкова. Фото из открытых источников

Украинская модель Алина Байкова сотрудничает с такими известными брендами как Calvin Klein, Lanvin, Dior и другие. Во время посещения красной дорожки Каннского кинофестиваля 34-летняя украинка поразила всех. На премьере фильма "Старый дуб" она подошла к зоне перед фотографами и расстегнула свой плащ, где были прописными буквами указано: F**K YOU PUTIN.

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Охрана фестиваля мгновенно отреагировала и пятеро мужчин оцепили украинскую звезду. Позже выяснилось, что Байкову заставили покинуть красную дорожку кинофестиваля. Свой поступок модель объяснила тем, что нужно и дальше поддерживать Украину, пока она не победит Россию.

"Россияне должны уйти с нашей земли и оставить нас в покое! Примите тот факт, что мы свободная и демократическая страна, не хотим быть под их контролем! Мы не остановимся, пока они не оставят нас в покое!", — написала Байкова в своих социальных сетях.

Посмотреть видео, где украинская топ-модель посылает четкий сигнал российскому президенту можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что это не первый раз украинские известные люди пытаются использовать Каннский кинофестиваль для привлечения внимания к войне в Украине. В первые дни фестиваля украинская инфлюэнсерша вылила на себя искусственную кровь на красной дорожке. Таким образом, показывая, как Украина страдает от российской агрессии.

Также "Комментарии" писали об умершем год назад голливудском актере, однако причину смерти назвали только сейчас.