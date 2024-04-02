Ведущий Добрынин объяснил, почему не идет на фронт: "я один кормилец в семье"

Популярный ведущий, блоггер и бывший участник шоу "Холостяк" Никита Добрынин рассказал, об упреках в его сторону об избежании мобилизации. По словам Добрынина, он медийный человек и благодаря своей популярности помогает друзьям и родным, которые на войне.



Украинский ведущий Никита Добрынин. Фото из открытых источников

Во время интервью в проекте "В постели" ведущий Никита Добрынин заявил, что быть инфлюэнсером это ответственность, позволяющая влиять на людей. Добрынин объясняет, что занимается волонтерством, поэтому понимает, почему находится не на фронте.

"Я абсолютно уверен в своей позиции, и я знаю, чем я занимаюсь, поэтому с любыми упреками конкретно в мой адрес мне не сложно. Я понимаю, что я один кормилец в своей семье, у своих родителей, я помогаю своим друзьям, которые на войне, брат, который на войне, на передовой, то есть я осознаю, что без меня им будет сложнее", — сказал Добрынин.

Никита Добрынин указывает, что его не затрагивают комментарии с упреками, почему он не на войне.

"Я в это время, например, делаю или закрываю еще один сбор. И я спокоен в своем сердце, потому что я знаю, чем занимаюсь", — добавил блогер.

Кроме того, ведущий отметил, что такие медийные лица, как он, должны популяризировать мобилизацию в Украине, коммуникировать, а не запугивать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярная певица из Украины перечислила миллион жертвам теракта в Москве.

Также "Комментарии" писали об украинском певце Михаиле Хоме, известном под псевдонимом Дзидзьо, который объяснил свое отношение к мобилизации артистов. По его словам, "нельзя бросать дельфинов в песок".