logo

BTC/USD

66536.10

ETH/USD

3364.61

LTC/USD

99.92

USD/UAH

39.55

EUR/UAH

42.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Ведущий Добрынин объяснил, почему не идет на фронт: "я один кормилец в семье"
commentss НОВОСТИ Все новости

Ведущий Добрынин объяснил, почему не идет на фронт: "я один кормилец в семье"

Никита Добрынин рассказал, почему не идет мобилизовываться на войну и как использует свою медийность, чтобы помочь армии.

сегодня, 10:40
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Популярный ведущий, блоггер и бывший участник шоу "Холостяк" Никита Добрынин рассказал, об упреках в его сторону об избежании мобилизации. По словам Добрынина, он медийный человек и благодаря своей популярности помогает друзьям и родным, которые на войне.

Ведущий Добрынин объяснил, почему не идет на фронт: "я один кормилец в семье"

Украинский ведущий Никита Добрынин. Фото из открытых источников

Во время интервью в проекте "В постели" ведущий Никита Добрынин заявил, что быть инфлюэнсером это ответственность, позволяющая влиять на людей. Добрынин объясняет, что занимается волонтерством, поэтому понимает, почему находится не на фронте.

"Я абсолютно уверен в своей позиции, и я знаю, чем я занимаюсь, поэтому с любыми упреками конкретно в мой адрес мне не сложно. Я понимаю, что я один кормилец в своей семье, у своих родителей, я помогаю своим друзьям, которые на войне, брат, который на войне, на передовой, то есть я осознаю, что без меня им будет сложнее", — сказал Добрынин.

Никита Добрынин указывает, что его не затрагивают комментарии с упреками, почему он не на войне.

"Я в это время, например, делаю или закрываю еще один сбор. И я спокоен в своем сердце, потому что я знаю, чем занимаюсь", — добавил блогер.

Кроме того, ведущий отметил, что такие медийные лица, как он, должны популяризировать мобилизацию в Украине, коммуникировать, а не запугивать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярная певица из Украины перечислила миллион жертвам теракта в Москве.

Также "Комментарии" писали об украинском певце Михаиле Хоме, известном под псевдонимом Дзидзьо, который объяснил свое отношение к мобилизации артистов. По его словам, "нельзя бросать дельфинов в песок".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UfYdPJdlFtU&ab_channel=%D0%A3%D0%9B%D0%86%D0%96%D0%9A%D0%A3
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости