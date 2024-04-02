Ведущий Добрынин объяснил, почему не идет на фронт: "я один кормилец в семье"

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Slava Kot
Популярный ведущий, блоггер и бывший участник шоу "Холостяк" Никита Добрынин рассказал, об упреках в его сторону об избежании мобилизации. По словам Добрынина, он медийный человек и благодаря своей популярности помогает друзьям и родным, которые на войне.
Украинский ведущий Никита Добрынин. Фото из открытых источников
Во время интервью в проекте "В постели" ведущий Никита Добрынин заявил, что быть инфлюэнсером это ответственность, позволяющая влиять на людей. Добрынин объясняет, что занимается волонтерством, поэтому понимает, почему находится не на фронте.
Никита Добрынин указывает, что его не затрагивают комментарии с упреками, почему он не на войне.
Кроме того, ведущий отметил, что такие медийные лица, как он, должны популяризировать мобилизацию в Украине, коммуникировать, а не запугивать.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярная певица из Украины перечислила миллион жертвам теракта в Москве.
Также "Комментарии" писали об украинском певце Михаиле Хоме, известном под псевдонимом Дзидзьо, который объяснил свое отношение к мобилизации артистов. По его словам, "нельзя бросать дельфинов в песок".
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