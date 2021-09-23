Украину посетила известная порнозвезда Дженис Гриффит

Американская порноактриса и модель из США Дженис Гриффит посетила Украину. Фотографии с прогулок Одессой и Киевом она опубликовала в своем Instagram.

Дженис Гриффит - фото из открытых источников





Дженис Гриффит показала серию фотографий из Михайловского Златоверхого монастыря. На них она позирует со знакомыми, в частности, ставит свечку. Несколькими днями ранее Гриффит опубликовала новую фотографию, обозначив геолокации Одессу. Последнее ее сообщение — фотография лондонского фотографа Криса Натта, геолокация — Киев. Ранее фотографии опубликованы из Германии и Греции. Цель визита модели к Украине неизвестна. Однако путешествие продолжается уже пять дней. 26-летняя Дженис имеет индийские корни (отцовская линия) и Гвианское (материнская). Она родилась в Нью-Йорке. В 2013 году 18-летняя Гриффит дебютировала в порнобизнесе. За это время она снялась в более чем 300 фильмах. Она сотрудничала со студиями Evil Angel, Zero Tolerance, Tushy, Vixen, Jules Jordan Video, Mile High, Brazzers, Kick Ass, Girlfriends Films, Pulse Distribution, Digital Sin, Kink.com, Digital Playground, Naughty America, Wicked тому подобное.





Она четыре раза становилась лауреатом Spank Bank Awards, в 2019 году получила премию XBIZ Award — за лучшую лесбийскую сцену.

К порноиндустрии Дженис попала благодаря Twitter. Как она рассказывала в интервью в 2014 году, девушка следила за порноактёром Джеймсом Дином в соцсети. Тот разместил ссылку на анкету, которую те. кто хотел бы сняться вместе с ним, могли заповнити.Гриффит — открытая бисексуалка, идентифицировала себя как интерсекцийну феминистку. Она нередко использует свою популярность для привлечения внимания для решения проблем общества, в частности — расизма и стигматизации порнозвезд.





Напомним, участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – бывшая порноактриса Анастасия очень часто в Instagram подробно отвечает на вопросы своих подписчиков. В социальной сети Настя, псевдоним Адель Асанти, призналась, что ложилась под нож пластического хирурга. Фолловеры девушки попросили ее показать, как она выглядела до пластики. Девушка без комплексов опубликовала в Instagram Stories коллаж, который состоял из ее архивного снимка и нынешнего. Настя предложила поклонникам угадать, что она сделала. Кроме того, Анастасия выложила архивное фото, на котором она позировала до пластики.

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