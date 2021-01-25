Умер отец Насти Каменских: певица поделилась трогательным видео

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно показала свое детское фото и повторила милый образ, опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором прощается с отцом. Также она прикрепила видео с отцом, снятое во время встречи 2021 года.

Настя Каменских с отцом Алексеем Жмуром

Настя Кменских написала, что благодарна отцу за то, что всегда была любимой, умеет любить и научит этому своих детей.

"Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап!", – написала певица.

На видео Настя Каменских говорит, что вместе с папой встречает Новый год и попросила его пожелать всем чего-то. Мужчина сначала обратился с пожеланиями к супруге, а потом к дочери. Он сказал, что желает жене здоровья и стройной фигуры, а дочери – быть любимой.

Отметим, отец Насти Каменских – Алексей Жмур. В мае 2021 года мужчине исполнилось бы 82 года. В молодости он был капитаном сборной по волейболу "Динамо", позже он был концертным директором хора им. Г. Веревки, где пела и мама Насти Каменских – Лидия.

Ранее "Комментарии" писали, что Настя Каменских решила поздравить своих подписчиков в Instagram с Рождеством авторской песней. Многие оценили номер на "ура", но нашлись и те, кто увидел в сценичном образе певицы "опошление" праздника. Большинству подписчиков Каменских подобный подарок на Рождество все же зашел. Многие отмечают чарующий голос певицы, отличную фигуру и вообще целостность образа. Достаточная часть комментаторов подмечает, что Насте следует петь на украинском чаще — ведь у нее отлично это получается.

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