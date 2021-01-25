Умер отец Насти Каменских: певица поделилась трогательным видео

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Татьяна Веремеева
Украинская певица Настя Каменских, которая недавно показала
свое детское фото и повторила милый образ, опубликовала на своей странице в
Instagram пост, в котором прощается
с отцом. Также она прикрепила видео с отцом, снятое во время встречи 2021 года.
Настя Каменских с отцом Алексеем Жмуром
Настя Кменских написала, что благодарна отцу за то, что всегда была
любимой, умеет любить и научит этому своих детей.
"Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым,
интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах.
Я люблю тебя, пап!", – написала певица.
На видео Настя Каменских говорит, что вместе с папой встречает Новый год и
попросила его пожелать всем чего-то. Мужчина сначала обратился с пожеланиями к
супруге, а потом к дочери. Он сказал, что желает жене здоровья и стройной
фигуры, а дочери – быть любимой.
Отметим, отец Насти Каменских – Алексей Жмур. В мае 2021 года мужчине
исполнилось бы 82 года. В молодости он был капитаном сборной по волейболу "Динамо",
позже он был концертным директором хора им. Г. Веревки, где пела и мама Насти
Каменских – Лидия.
Ранее "Комментарии" писали, что Настя Каменских решила поздравить своих
подписчиков в Instagram с Рождеством авторской
песней. Многие оценили номер на "ура", но нашлись и те, кто увидел в
сценичном образе певицы "опошление" праздника. Большинству
подписчиков Каменских подобный подарок на Рождество все же зашел. Многие
отмечают чарующий голос певицы, отличную фигуру и вообще целостность образа.
Достаточная часть комментаторов подмечает, что Насте следует петь на украинском
чаще — ведь у нее отлично это получается.
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