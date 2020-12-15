kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.12.2020

BTC/USD

19259.12

ETH/USD

586.61

LTC/USD

82.20

НБУ 15.12.2020

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона В кожаном платье: Настя Каменских покорила дерзким образом
commentss НОВОСТИ Все новости

В кожаном платье: Настя Каменских покорила дерзким образом

Каменских получила еще одну музыкальную премию

сегодня, 12:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная артистка Настя Каменских любит удивлять публику своими яркими и откровенными нарядами. На этот раз знаменитость посетила церемонию "Ночь химер" и сразила всех своей фигурой в обтягивающем кожаном платье.

В кожаном платье: Настя Каменских покорила дерзким образом

Настя Каменских в кожаном платье (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram певица опубликовала фотографию, на которой позирует в закрытом черном кожаном платье. В своей публикации, которая меньше чем за сутки, собрала около 70 тысяч лайков, Каменских написала, что победила в номинации "Международный хит года". Певица получила награду за трек A Huevo, премьера которого состоялась в сентябре.

Для церемонии Настя выбрала красивое платье длины миди, которое обтягивало ее шикарную фигуру, а дополнила образ выразительным макияжем, черными босоножками на высоком каблуке и оригинальной шляпкой, прикрывающей половину ее лица.

Поклонники не сдержали своего восторга: "Клубника бомба, честно говоря", "Самая лучшая", "Женщина Кошка", "Дух захватывает, как эффектно", "В таком костюме можно претендовать на суперпорно хит", "Шикарный образ", — прокомментировали фолловеры. Муж артистки Потап также отреагировал на дерзкий образ возлюбленной и оставил комментарий с тремя зелеными сердечками.

Напомним, украинская певица Настя Каменских любит радовать поклонников откровенными и яркими фотографиями. Недавно она опубликовала снимок, на котором позирует в роскошном комплекте нижнего белья и короткой шубке.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярный артист и музыкальный продюсер Потап откровенно рассказал, удалось ли его сыну Андрею от первого брака, найти общий язык с новой женой Настей Каменских.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ