В кожаном платье: Настя Каменских покорила дерзким образом

Популярная артистка Настя Каменских любит удивлять публику своими яркими и откровенными нарядами. На этот раз знаменитость посетила церемонию "Ночь химер" и сразила всех своей фигурой в обтягивающем кожаном платье.

Настя Каменских в кожаном платье (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram певица опубликовала фотографию, на которой позирует в закрытом черном кожаном платье. В своей публикации, которая меньше чем за сутки, собрала около 70 тысяч лайков, Каменских написала, что победила в номинации "Международный хит года". Певица получила награду за трек A Huevo, премьера которого состоялась в сентябре.

Для церемонии Настя выбрала красивое платье длины миди, которое обтягивало ее шикарную фигуру, а дополнила образ выразительным макияжем, черными босоножками на высоком каблуке и оригинальной шляпкой, прикрывающей половину ее лица.

Поклонники не сдержали своего восторга: "Клубника бомба, честно говоря", "Самая лучшая", "Женщина Кошка", "Дух захватывает, как эффектно", "В таком костюме можно претендовать на суперпорно хит", "Шикарный образ", — прокомментировали фолловеры. Муж артистки Потап также отреагировал на дерзкий образ возлюбленной и оставил комментарий с тремя зелеными сердечками.

Напомним, украинская певица Настя Каменских любит радовать поклонников откровенными и яркими фотографиями. Недавно она опубликовала снимок, на котором позирует в роскошном комплекте нижнего белья и короткой шубке.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярный артист и музыкальный продюсер Потап откровенно рассказал, удалось ли его сыну Андрею от первого брака, найти общий язык с новой женой Настей Каменских.

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