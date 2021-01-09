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«Опошление Рождества»: Каменских раскритиковали за излишнюю сексуальность на праздничном выступлении (ВИДЕО)

Мягкую, но все же критику артистка получила от своих же поклонников

сегодня, 21:07
Автор:

Вечканова Елена

Звезда украинского шоу-бизнеса Настя Каменских (нынче известная под псевдонимом NK) решила поздравить своих подписчиков в Instagram с Рождеством авторской песней. Многие оценили номер на "ура", но нашлись и те, кто увидел в сценичном образе певицы "опошление" праздника.

«Опошление Рождества»: Каменских раскритиковали за излишнюю сексуальность на праздничном выступлении (ВИДЕО)

Настя Каменских часто выбирает вызывающие образы на новогодние праздники. Фото: Instagram / kamenskux

"На мой взгляд всему должно быть своё место и своё время. В данный момент я лишь увидела опошление Рождества. Вы очень красивая, сексуальная, с прекрасным голосом певица, но в данной песне, на мой взгляд, Ваша сексуальность является неуместной. Но спели Вы действительно очень красиво", — написала под фотографией пользовательница @dasha_boguslavets.

Некоторые подписчики Каменских яро согласились с этим утверждением. Отдельно люди отмечают наличие многих "лишних движений". Кому-то же рождественское выступление Насти и вовсе не добавило праздничного духа, потому что артистки было слишком много.

"Песня называется — любуюсь собой и не скрываю", — прокомментировала номер юзерка @helen287725.

Впрочем, большинству подписчиков Каменских подобный подарок на Рождество все же зашел. Многие отмечают чарующий голос певицы, отличную фигуру и вообще целостность образа. Достаточная часть комментаторов подмечает, что Насте следует петь на украинском чаще — ведь у нее отлично это получается.

Впрочем, читает ли артистка все эти комментарии, учитывая критические, неизвестно. Прямо сейчас она вместе со своим избранником Алексеем Потапенком (Потап) отдыхает на Мальдивах.

Ранее "Комментарии" рассказывали, каким же подарком на Новый Год Настя Каменских шокировала Потапа.

Также на портале можно узнать, нашел ли общий язык с Каменских сын Потапа после того, как звезды все же сошлись.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CJtnz4ljohG/
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