В РФ мобилизовали внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова, - росСМИ

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков мобилизован из Московского Губернского театра, сообщил Пятый канал со ссылкой на источник, близкий к театру. Пресс-служба театра пока от комментариев отказалась.

Никита Пресняков и Алла Пугачева. Фото: из открытых источников

Никите Преснякову 31 год. Его родителями являются заслуженная артистка РФ Кристина Орбакайте и певец Владимир Пресняков-младший. Его бабушка – народная артистка СССР Алла Пугачева.

Стоит отметить, что вручение повестки Никите Преснякову в соцсетях уже назвали "ответочкой" власти лично Алле Пугачевой, которая не побоялась публично показать свое несогласие с путинским режимом и на днях покинула Россию. Такое показательное вручение повестки звездному внуку может также быть актом запугивания для всех тех, кто захочет критиковать решения власти и при этом оставаться в России.

Алла Пугачева вместе с детьми и мужем Максимом Галкином покинули Россию еще в первые дни полномасштабного российского вторжения в Украину. После этого Алла Пугачева вернулась в России перед началом нового учебного года. Тогда артистка объяснила свое возвращение тем, что детям необходимо начинать новый учебный год в России. Вот только долго Примадонна в РФ не задержалась. Она забрала документы детей из школы, выставила дом на продажу и выехала из страны.

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