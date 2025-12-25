В Москве умерла народная артистка России Вера Алентова. Ей было 83 года. Сегодня ее немедленно госпитализировали с церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким, где стало плохо.

В России умерла актриса Вера Алентова: ей стало плохо на других похоронах

Предварительная причина смерти актрисы Веры Алентовой – острая сердечная недостаточность. По данным росСМИ, у артистки были проблемы с сердцем, которые обострились, в том числе, на фоне перенесенного несколько лет назад коронавируса.

Сегодня днем ее госпитализировали прямо с церемонии прощания с артистом Анатолием Лобоцким, где ей стало плохо. Врачи несколько часов боролись за ее жизнь, но спасти народную артистку РФ не смогли.

В 2021 году Алентову госпитализировали с коронавирусом. Через два года она сделала себе неудачную пластическую операцию у известного хирурга Тимура Хайдарова. Тогда актриса пожаловалась, что после липофиллинга у нее полностью сдвинулись черты лица. После этого врач перестал выходить с ней на связь.

Министерство культуры и информационной политики Украины еще в 2021 году внесло Веру Алентову в список российских деятелей культуры, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Актриса гастролировала в оккупированном Крыму, а также участвовала в молодежном образовательном форуме "Таврида".

Перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, также известный как "черный список Минкульта", формируется на основании обращений СБУ, СНБО или Нацсовета по ТВ и радио с 2015 года.

В отношении артистов, включенных в список Минкульта, действуют определенные ограничения. В частности, им запрещен въезд в Украину, а также Госкино отказывает в выдаче государственного удостоверения или прекращает действие уже выданного удостоверения о праве распространения и демонстрации фильмов с их участием.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что по информации российского пропагандистского агентства ТАСС, актер Анатолий Лобоцкий скончался в возрасте 66 лет. Сведения о его смерти подтвердили родственники.



