Головна Новини Зірки шоу бізнес У Росії померла акторка Віра Алентова: їй стало погано на іншому похороні
commentss НОВИНИ Всі новини

У Росії померла акторка Віра Алентова: їй стало погано на іншому похороні

Підсанкційна акторка Віра Алентова померла у Росії на 84 році життя

25 грудня 2025, 14:27
Недилько Ксения

У Москві померла народна артистка Росії Віра Алентова. Їй було 83 роки. Сьогодні її негайно госпіталізували з церемонії прощання з актором Анатолієм Лобоцьким, де їй стало погано.

У Росії померла акторка Віра Алентова: їй стало погано на іншому похороні

У Росії померла акторка Віра Алентова: їй стало погано на іншому похороні

Попередня причина смерті актриси Віри Алентової – гостра серцева недостатність. За даними росЗМІ, артистка мала проблеми з серцем, які загострилися, в тому числі, на тлі перенесеного кілька років тому коронавірусу.

Сьогодні вдень її госпіталізували просто з церемонії прощання з артистом Анатолієм Лобоцьким, де їй стало погано. Лікарі кілька годин виборювали її життя, але врятувати народну артистку РФ не змогли.

2021-го року Алентову госпіталізували з коронавірусом. Через два роки вона зробила собі невдалу пластичну операцію у відомого хірурга Тимура Хайдарова. Тоді акторка поскаржилася, що після ліпофілінгу у неї повністю зрушили риси обличчя. Після цього лікар перестав виходити із нею зв'язок.

Міністерство культури та інформаційної політики України ще у 2021 році внесло Віру Алентову до списку російських діячів культури, які становлять загрозу національній безпеці України.

Актриса гастролювала в окупованому Криму, а також брала участь у молодіжному освітньому форумі "Таврида".

Перелік осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України, також відомий як "чорний список Мінкульту", формується на підставі звернень СБУ, РНБО чи Нацради з питань ТБ та радіо з 2015 року.

Щодо артистів, які включені до списку Мінкульту, діють певні обмеження. Зокрема, їм заборонено в'їзд до України, а також Держкіно відмовляє у видачі державного посвідчення або припиняє дію вже виданого посвідчення на право розповсюдження та демонстрації фільмів за їх участю.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що за інформацією російського пропагандистського агентства ТАСС, актор Анатолій Лобоцький помер у віці 66 років. Відомості про його смерть підтвердили родичі.




