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В сети разразился скандал из-за поцелуя Брюса Уиллиса с дочерью

Подписчики разглядели в этом не совсем корректное родительское поведение и обрушили на пару шквал критики

сегодня, 00:05
Автор:

Ольга Чародий

В социальной сети появилось семейное видео, на котором  Брюсс Уиллис  поцеловал в губы свою дочку Мейбл. Видеозапись на своей личной странице разместила жена актера Эмма Хеминг. 

В сети разразился скандал из-за поцелуя Брюса Уиллиса с дочерью

Брюс Уиллис поцеловал дочь в губы (фото из открытых источников)

Видео вызвало бурную реакцию интернет-сообщества. Брюса Уиллиса раскритиковали за то, что он поцеловал дочку  в губы.  Актера обвинили в некорректном и двусмысленном  поведении, некоторые даже нашли в поцелуе сексуальный подтекст. 

"В наши дни целовать детей в губы — это странно и опасно", "Я никогда не понимал поцелуя в губы между родителями и их детьми. Я понимаю, что все дело в безусловной любви, но это также может быть выражено другими способами, такими как объятия, поцелуи в щеки", "Не целуй в губы", — такие комментарии заполнили сеть и личные страницы звездной пары.

Напомним, супруга известного украинского артиста DZIDZIO Ярослава Хома, которая недавно начала карьеру певицы под псевдонимом SLAVIA, рассказала, почему у них с Михаилом почти за 20 лет совместной жизни нет детей. В программе "Звездный путь" исполнительница рассказала, что не против родить ребенка, но на это у пары попросту не хватает времени. "Ну, я бы очень хотела. Думаю, что надо", — ответила Ярослава. Также супруга артиста рассказала, что по поводу пополнения в семье думает сам DZIDZIO: "Говорит, что тоже хочет, но как-то нет времени. Никогда у него нет времени". Певица призналась, что сейчас в браке с Михаилом Хомой переживает непростое время.

Ярославе обидно за то, что супруг не поддерживает ее стремление к сольной карьере и не скрывает своего недовольства. Хотя она долгие годы находилась в его тени и была для него надежной поддержкой и опорой.  Ярослава рассказала, что даже в день премьеры клипа "Я тобі не мамка" ее супруг поддержал другую исполнительницу, которая также в тот день выпустила свою новую песню. 


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Источник: https://www.instagram.com/emmahemingwillis/?utm_source=ig_embed
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