В сети разразился скандал из-за поцелуя Брюса Уиллиса с дочерью

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МЕНЮ
Ольга Чародий
В социальной сети
появилось семейное видео, на котором
Брюсс Уиллис поцеловал в губы
свою дочку Мейбл. Видеозапись на своей личной странице разместила жена актера
Эмма Хеминг.
Брюс Уиллис поцеловал дочь в губы (фото из открытых источников)
Видео вызвало бурную
реакцию интернет-сообщества. Брюса Уиллиса раскритиковали за то, что он
поцеловал дочку в губы. Актера обвинили в некорректном и
двусмысленном поведении, некоторые даже
нашли в поцелуе сексуальный подтекст.
Напомним, супруга известного украинского артиста DZIDZIO Ярослава Хома, которая недавно начала карьеру певицы под псевдонимом SLAVIA, рассказала, почему у них с Михаилом почти за 20 лет совместной жизни нет детей. В программе "Звездный путь" исполнительница рассказала, что не против родить ребенка, но на это у пары попросту не хватает времени. "Ну, я бы очень хотела. Думаю, что надо", — ответила Ярослава. Также супруга артиста рассказала, что по поводу пополнения в семье думает сам DZIDZIO: "Говорит, что тоже хочет, но как-то нет времени. Никогда у него нет времени". Певица призналась, что сейчас в браке с Михаилом Хомой переживает непростое время.
Ярославе обидно за то, что супруг не поддерживает ее стремление к сольной карьере и не скрывает своего недовольства. Хотя она долгие годы находилась в его тени и была для него надежной поддержкой и опорой. Ярослава рассказала, что даже в день премьеры клипа "Я тобі не мамка" ее супруг поддержал другую исполнительницу, которая также в тот день выпустила свою новую песню.
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