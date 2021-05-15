В шоу "Холостяк-11" вернулась одна участница

Конец одиннадцатого выпуска романтического шоу "Холостяк-11" стал неожиданным. Ведь в проект вернулась одна участница — 27-летняя СММ-менеджер Юлия Бельченко "Зайка". Девушка призналась главному герою шоу — бизнесмену Михаилу Заливако — в любви. Обдумав все, девушка поняла, что любит Михаила. Она передала Заливако конверт, в котором попросила его о встрече.

Михаил Заливако (фото из открытых источников)

После церемонии роз, на которой он попрощался с фитнес-тренером Дашей Ставничей, холостяк встретился с Бельченко. Во время разговора Юлия призналась в своих чувствах.

"Я здесь, чтобы сказать тебе очень важную вещь. Первое, это слухи, которые ходили вокруг меня на проекте. Это все неправда. Эскортом я не занимаюсь и никогда этим не занималась. Ничего темного в моем прошлом нет. Второе — самое главное, что я тебе хочу сказать. Я реально хочу быть с тобой", — рассказала "Зайка".

Напомним, экс-"Холостяк" и украинский ведущий Никита Добрынин больше не появится в российской версии романтического шоу. Оказалось, что во время съемок он заболел коронавирусом, поэтому ушел из проекта. В выпуске, который выйдет 28 марта, вместо Никиты будет кто-то другой, но имя нового ведущего пока держится в секрете. Да и сам Добрынин пост ведущего на российском "Холостяке" получил случайно, на его месте должен был быть шоумен Дмитрий Кохно из Беларуси, но он также заболел коронавирусной инфекцией.

Потом в процессе работы такая неприятность настигла и украинского экс-холостяка. Хотя создатели проекта уверяют, что на съемочной площадке все придерживаются эпидемиологических норм и правил. Сам Добрынин пока официально не комментировал свое выбывание из шоу.



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