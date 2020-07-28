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В США объявлен список номинантов на премию Эмми в 2020 году

Список номинантов престижной премии "Эмми" был оглашен в режиме онлайн из-за карантина

28 июля 2020, 23:44
Автор:

Екатерина Белоброва
В США объявлен список номинантов на премию Эмми в 2020 году

Американская телевизионная академия в Лос-Анджелесе объявила перечень номинантов на ежегодную премию "Эмми". Об этом сообщает издание "Громадское".

Объявление сделали в режиме онлайн, а не по телевидению, как обычно, из-за пандемии коронавируса.

Больше всего номинаций пришлось на сериал "Хранители" от HBO - 26. За ним следует "Удивительная миссис Мейзел" от Amazon (20). Третье место разделили "Озарк" от Netflix и "Наследие" от HBO - по 18 номинаций.

Сам стриминґовий сервис стал рекордсменом по общему количеству номинаций - 160, опередив ближайшего конкурента - HBO - на 53 номинации. Netflix уже опережал HBO по номинациям в "Эмми" в 2018 году, но в прошлом году уступил.

Как отмечает Variety, на количество номинаций HBO повлияло завершения "Игры престолов", после которой у сервиса не нашлось равноценной замены.

72-я церемония награждения премии "Эмми" состоится 20 сентября 2020 года. Ее ведущим будет американский актер и комик Джимми Киммел, транслировать церемонию телеканал ABC.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярная блогерша Настя Ивлеева заболела коронавирусом вместе со своим парнем.



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