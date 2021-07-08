В США умер актер Роберт Дауни

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Ольга Чародий
В Соединенных Штатах на 86-м году жизни умер актер и режиссер
Роберт Дауни-старший, отец голливудского актера Роберта Дауни-младшего.
Роберт Дауни (фото из открытых источников)
Об этом со ссылкой на его жену Розмари Роджерс и сына,
сообщила Daily News.
Роберт Джон Дауни-старший не только американский актер и режиссер, но и сценарист, продюсер, оператор и монтажер. Роберт Дауни-старший прославился как сценарист и режиссер независимых фильмов. Некоторое время работал на коммерческой радиостанции. Фильм "Патни Своуп" (1969) стал одним из его первых работ, который сразу получил признание критики. В 1970 году он снял фильм "Отряд", в котором впервые сыграл его сын — Роберт Дауни-младший. После этого состоялся ряд творческих неудач, и Роберт начал употреблять наркотики.
Его жена Элси Дауни ушла от него с детьми. Вторая жена, Лора
Эрнст, помогла ему справиться с собой. Он снял фильм "Компания Хьюго"
(1997) и оказался на вершине голливудского успеха. Через некоторое время Лора
умерла.
Дауни-старший последние пять лет боролся с болезнью Паркинсона, он умер у себя дома в окружении семьи.
Напомним, американская актриса Лиза Бейнс умерла через 10 дней после того, как ее сбил неизвестный мужчина на электросамокате в Нью-Йорке. Актриса получила травму головы в результате столкновения с электросамокатом 4 июня, когда перходила дорогу на пешеходном переходе в западной части Манхэттена. Звезду госпитализировали в больницу Mount Sinai Morningside, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Виновник ДТП скрылся с места инцидента, его до сих пор разыскивают.
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